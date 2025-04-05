DSE ｜英文聆聽卷主題涉運動健康　老師稱較易：考生應做得幾開心

DSE英文科聆聽及綜合卷今日（5日）開考，甲部以健康為主題，乙部則要求代入為學會主席，在校內籌辦兩個活動，完成3篇文章。有英文科老師分析，今年卷三較去年容易，因主題貼近學生生活，甲部長題目亦較少，相信較易取高分，不過要再視乎評卷會否因此變得「手緊」。



文憑試英文科聆聽及綜合卷開考。(梁鵬威攝)

文憑試英文科卷三設兩個部分，甲部聆聽為必答部分，乙部為綜合能力部分，考生可選答較淺的B1或較深的B2部分，選答B1最高可獲第4級。今年考卷甲部主題與健康有關，乙部則要考生在校內籌辦兩個活動，分別關於亞運及身心健康；B1為填充、寫電郵、講稿，B2為寫文章、計劃書及家長信。

寧波公學英文助理科主任朱浚鋒認為，今年卷三整體較去年容易，甲部和乙部的題材都生活化，考生容易掌握，相信取高分不難。

錄音帶語速較去年快 考生書寫需快手

甲部與往年一樣，有4個任務。朱浚鋒指，以往後兩個任務較難、有長題目，但今年第四個任務才有長題目。他又指，甲部填充成份較多，亦沒艱澀字詞。他提及，其中一題較刁鑽，要考生完成以名詞（noun phrase）開首的句子，須留意語法及消化一大段錄音內容。

錄音語速方面，他認為比去年快，但沒有特別口音，「聽落清晰」，並直白地講出答案。不過，他亦指答案出現得密，要書寫得快，「一定速度先捉到答案」。

波公學英文助理科主任朱浚鋒認為，今年英文卷三較去年容易，相信取高分不難。（梁鵬威攝）

乙部題材易掌握 B2部份資料詞彙較簡單

至於乙部，朱浚鋒指籌辦及宣傳活動貼近學生生活，資料和文章的格式亦不難掌握。他指，選答B1的考生應該不難找重點，例如指示文章已列舉其中一篇電郵要包含的所有要點，「啲考生應該做得幾開心，因為都掌握得到」。

對於B2部分，他認為資料的詞彙較去年簡單，文體亦是學生熟悉，而撰文準則清楚。不過，他指今年特別考核篩選能力，有較多資料為不適用。

他預計，由於卷三難度降低，評卷時或會「手緊少少」，例如部分題目要寫齊重點才能取分。若要高分，則要在語氣、鋪排上多花功夫，「大家都咁高分，靠身份意識、文筆等分高下」。

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有考生稱長題目難應付、「做得有少少急」

英文四份卷已經考完，朱浚鋒認為寫作卷及聆聽卷的難度都降低，前者因生活化增加發揮空間，閱讀卷則「拉上補下」，整體而言考生應有信心。

在牛頭角的試場，考生陳同學表示錄音語速不會很快，「聽得挺清楚」，較以往操卷簡單，惟仍覺得長答較難。她指，英文是重要科目，因此考時感到緊張，但預計自己能夠合格。王同學則指，「做得有少少急」，但不算太難，「冇乜遇到毫無頭緒的題目」，期望能取第三級成績。

劉同學說，「一直英文最冇自信，考完英文好開心」。(梁鵬威攝)

劉同學：聽得切 寫得切

劉同學形容甲部「輕鬆」，指以往第三及四個任務較難，但「聽得切，都寫得切」。至於乙部，她亦表示夠時間閱讀，惟最後一篇文章不太清楚處境，較難理解。她指，最後亦有時間覆卷，檢查有否串錯英文。

她續道，考完放低心頭大石，「一直英文最冇自信，考完英文好開心」。至於餘下核心科目，她說會集中溫習數學，「唔會點擺時間溫公文，因為數學易攞分啲，公文唔係好捉到」。

約5萬名考生應考文憑試英文科。(梁鵬威攝)

考評局：整體考場運作暢順 約9成考生成功用「報到易」簽到

考評局指，今日有約5萬名考生應考，各試場學校的整體運作暢順，考試已順利按時完成。約90%考生使用「報到易」應用程式自行簽到，其餘未有「報到易」的一成考生，則已在監考員協助下完成簽到。

至於三個內地試點考場，考評局指繼續運作順利，與本地試場一同按時開考及完成。