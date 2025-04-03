DSE 2025｜5萬人應考英文閱讀寫作卷　約90%成功經「報到易」簽到

中學文憑試英文科閱讀及寫作卷今（3日）開考，共有約5萬名考生應考，考評局指，整體運作暢順，考試已順利按時完成，約90%考生使用「報到易」應用程式自行簽到。至於三個內地試點考場亦運作順利，與本地試場一同按時開考及完成。



中學文憑試英文科閱讀及寫作卷今（3日）開考，共有約5萬名考生應考。（夏家朗攝）

考評局指，共有約50,000名考生應考英文閱讀及寫作卷，約430個一般試場及逾540個特別試場應考，各試場學校的整體運作暢順，考試已順利按時完成。

在本地學校禮堂試場，監考人員透過第二代公開考試支援系統(PESS2)，為考生點名及點算答卷，流程順暢。約90%考生使用「報到易」應用程式自行簽到；其餘約一成考生因不同原因沒有使用該程式簽到，他們已在監考員協助下完成簽到程序，考試不受影響。考評局指，將繼續密切監察接下來的考試，同時制定適當的應變安排，確保考試有序進行。

至於三個內地試點考場運作順利，考評局指，在派出的監考人員監督下，落實各項試卷保密及場地監控等安排，與本地試場一同按時開考及完成。所有考生的答卷將押送到考評局的評核中心掃瞄，並按相同的評核要求，與本地考生的答卷一併評閱與評級。