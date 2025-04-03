DSE｜牛角等12間餐廳變身自修室　考生免費任飲汽水　附餐廳名單

【DSE／中學文憑試／牛角／牛涮鍋／自修室／KABU】中學文憑試（DSE）昨日（2日）正式開考，敘福樓主席黃傑龍公布，推出支援DSE考生的新計畫「DSE KABU應援團」，旗下指定12間餐廳包括牛角Buffet等，即日起變身成為自修室，逢周一至周五下午2時半至5時半開放，汽水咖啡等免費任飲，考生須出示准考證進入，直至今年4月30日。若考生取得6個最高評級的「5**」，會獲得一張「狀元卡」，內附價值10,000元的消費券。



敘福樓主席黃傑龍推出支援DSE考生的新計畫「DSE KABU應援團。（資料圖片）

DSE｜逢周一至周五下午2時半至5時半開放 須出示准考證

敘福樓主席黃傑龍在社交平台公布，推出支援DSE考生的新計畫「DSE KABU應援團」，旗下指定12間餐廳，包括牛角Buffet、牛涮鍋及好呷台灣火鍋，將變身成為自修室，提供冷氣及無線網絡，汽水咖啡等免費任飲，讓DSE考生在舒適的環境溫習。

不過，該12間餐廳的免費開放時間，為周一至周五下午2時半至5時半，直至今年4月30日，考生須出示准考證進入。

只要成績表取得6個最高評級的「5**」，都會獲得一張「KABU 5✭✭狀元卡」。（黃傑龍FB圖片）

DSE｜取得6個「5**」送狀元卡 內附一萬元消費券

為了鼓勵考生努力溫書，黃傑龍表示只要取得6個最高評級的「5**」，都會獲得一張「KABU 5✭✭狀元卡」，內附價值10,000元的消費券。

（牛角日本燒肉專門店 Hong Kong Gyu-Kaku FB圖片）

DSE｜「DSE KABU應援團」指定分店地址

牛角Buffet︰旺角雅蘭中心、沙田好運中心、 灣仔利東街、尖沙咀美麗華廣場、 葵芳新都會廣場、 觀塘裕民坊；



提供咖啡、奶茶、檸茶、冷泡茶、汽水、果汁；



牛涮鍋︰旺角MOKO、 油塘大本型、黃大仙中心北館、小西灣藍灣廣場；



提供不同罐裝飲品，包括汽水、梳打水及茶飲等；另有熱咖啡、熱朱古力及熱茶等；



好呷台灣火鍋︰旺角朗豪坊、銅鑼灣英皇鐘錶珠寶中心



提供手搖飲品、冷泡茶、罐裝汽水、包裝茶飲

