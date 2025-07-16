DSE放榜終極狀元身份曝光　中國婦女會中學王海博盼行醫貢獻力量

DSE中學文憑試2025年今日（16日）放榜，今年破紀錄有16名考生成為「DSE狀元」，其中中國婦女會中學男學生王海博成為今年「終極狀元」。班主任王老師表示，王海博「希望成爲一位兼具智慧、同理心的醫生，貢獻自己的力量，服務社會」。



中國婦女會中學男學生王海博（右）成為今年「終極狀元」。（任葆穎攝）

中國婦女會中學男學生在核心科目及選修科目取得總共8科五星星成績，其選修科目包括物理、化學、生物、數學延伸部分（M2)，另自修經濟。

中國婦女會中學男學生王海博（右）成為今年「終極狀元」。（任葆穎攝）

班主任讚學習態度：求知若飢，虚心若愚

班主任王老師向傳媒發表感想，以下為全文﹕

「我校王海博同學以優異成續榮膺全港高考狀元，在核心科目以及選修科目取得總共8科五星星成績，刷新了本校以及全港 DSE 史上最高分紀錄！

王同學虚懷若谷，篤學不倦。六年來，我見證了他的成長與蛻變。他始終以「求知若飢，虚心若愚」的態度對待學習，課堂上專注凝神，課後勤思好問，即使已掌握了知識，仍會反覆推敲、精益求精。更難得的是，他主動挑戰自修經濟課程，憑藉著極強的自律性和鑽研精神，在經濟科的佳績，表現了超凡的學習能力和時間管理能力。

王海博同學不僅是班上的佼佼者，更以謙虚的品格赢得了師生讚響，他常與同學分享學習方法，主動擔任課堂「答疑者」：對於海博而言，知識的意義在於探索與傳遞，狀元只是起點，而非終點。他日他希望成爲一位兼具智慧、同理心的醫生，貢獻自己的力量，服務社會。」