DSE放榜有片｜超級狀元拿成績即睇 全班拍掌賀董玉娣中學黃泓智
撰文：石國威 林子明
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DSE中學文憑試2025年今日（16日）放榜，今年有破紀錄16名考生成為「DSE狀元」，分布在14間名校。當中，保良局董玉娣中學誕生7科5**超級狀元，超級狀元名叫黃泓智，他今早在班房領取成績單一刻，全班同學熱烈掌聲祝賀。
要成為狀元，除應考中英科及公民科4科必修科外，另需報考三至四科選修科，2024年起不再限制所報考的第8科科目。
考評局昨（15日）公布，一名男學生考獲7科5**及公民社會科取得A成績，另在數學延伸部分亦取得5**，即一共取得16星。由於他應考8科上限，並全取得最佳成績，因此被稱為「終極狀元」。另有10男5女考獲6科5**及公民社會科取得A成績。當中10人屬14星超級狀元，餘下五人屬12星狀元。
今年狀元人數為2012年首屆DSE中學文憑試以來最多，16名狀元分布在14間名校。另有20男13女在任何五個甲類科目取得5**，即合共有33名「榜眼」。考評局秘書長魏向東滿意今年考生表現，形容今年大學收生大豐收。
▼2018年終極狀元▼
▼4月1日 DSE文憑試開考 (視藝科)▼
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