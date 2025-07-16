DSE放榜．有片｜喇沙書院誕生一名超級狀元　陳博軒摘7科5**

DSE中學文憑試2025年今日（16日）放榜，今年有破紀錄16名考生成為「DSE狀元」，分布在14間名校。當中，傳統名校喇沙書院誕生超級狀元陳博軒，他今早在班房領取成績單一刻，全班同學熱烈掌聲祝賀，老師亦說：恭喜晒。



傳統名校喇沙書院誕生超級狀元陳博軒（左）。（彭彥怡攝）

（左起）考評局學校考試及評核主管朱舜隆、秘書長魏向東、總監—公開考試麥勁生和評核發展主管蔡筱坤7月15日公布DSE中學文憑試成績結果。（董素琛攝）

2025年DSE中學文憑試最佳成績學生人數。

約有1.6萬名日校考生考獲「332A33」基本入大學門檻，比去年微增0.1%。(考評局資料圖片)

要成為狀元，除應考中英科及公民科4科必修科外，另需報考三至四科選修科，2024年起不再限制所報考的第8科科目。

考評局昨（15日）公布，一名男學生考獲7科5**及公民社會科取得A成績，另在數學延伸部分亦取得5**，即一共取得16星。由於他應考8科上限，並全取得最佳成績，因此被稱為「終極狀元」。另有10男5女考獲6科5**及公民社會科取得A成績。當中10人屬14星超級狀元，餘下五人屬12星狀元。

今年狀元人數為2012年首屆DSE中學文憑試以來最多，16名狀元分布在14間名校。另有20男13女在任何五個甲類科目取得5**，即合共有33名「榜眼」。考評局秘書長魏向東滿意今年考生表現，形容今年大學收生大豐收。

▼2018年終極狀元▼



▼4月1日 DSE文憑試開考 (視藝科)▼

