DSE放榜｜近1.8萬名考生申請成績覆核　按年升7.24%　8.13有結果

2025文憑試（DSE）於上月16日放榜，考評局公布，本屆共接獲17,928宗積分覆核及重閱答卷申請，較去年的16,718宗申請升約7.24%。今年申請覆核的人數佔整體出席考生的33.26%，佔比上較去年減少0.84個百分點。成績覆核結果將於下周三（13日）公布。



考評局將於下周三（13日）公布2025文憑試的覆核成績結果。（資料圖片）

由2025年起，積分覆核及重閱答卷的申請不適用於丙類科目。根據考評局數字，2025文憑試共有53,895名出席考生，較去年多4,869名，即約7.24%。今年共17,928人申請積分覆核及重閱答卷，佔出席考生人數的33.26%；人數上較去年文憑試多1,210人，但佔比上則較去年減少0.84個百分點。申請積分覆核方面，以每科為單位，本屆共有160宗申請，佔應考科次0.05%；至於重閱答卷申請，以每科或每分部為單位，共有38,604宗，佔12.57%。

2025文憑試的覆核成績結果暫定於下周三（13日）公布。所有學校考生的覆核成績結果通知書會以電子方式傳送予所屬學校，考生可經校方獲悉其覆核成績的結果；自修生則會透過郵遞收到書面通知。自修生及夜校考生亦可自行登入文憑試網上服務的個人帳戶查看覆核成績結果。

同時，考評局將以手機短訊向申請覆核成績並已提供有效手機號碼的考生發放覆核成績結果，有關短訊將以「#HKEAA」的短訊發送人名稱發放。