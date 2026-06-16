26/27全球大學排名　城大擢升至47位首入50強　10個學科全港第一

《美國新聞與世界報道》（U.S. News & World Report）今日公布最新26/27年度全球最佳大學排名。城市大學（城大）在全球逾百個國家及地區、超過2,600間高等院校中，躍升至全球第47位，較去年攀升了7位。



城大首入全球50強 10學科成香港第一

今次是城大首次躋身全球前50強，目前在亞洲區位列第9，全港高校第3位，其中「高被引用首10%論文佔比」指標中，城大取得全球第7位，代表學者的研究在國際上具有實質影響力。

本次評選中，城大共有15個學科躋身全球前50名，其中「材料科學」、「物理化學」、「凝聚態物理」、「能源與燃料」、「納米科技與技術」及「光學」打入全球前十；以上六個學科與「化學工程」、「化學」、「電機與電子工程」及「生物技術與應用微生物學」，均在香港高校排名中取得首位。

另外，城大「工程」學科位列全球第17位；緊隨其後的「計算機科學」及「綠色與可持續科學技術」亦並列全球第23位；「機械工程」位列全球第25位；「人工智能」則排名全球第26位。

（城大提供圖片）

教研實力持續提升 推動「留學香港」品牌

城大署理校長李振聲對城大能獲此佳績表示欣喜，他認為城大國際排名屢創新高，多個學科均躋身世界前列，反映教研實力持續提升，並在國際化發展方面保持領先。

李指出，城大將繼續引領高等教育發展，培育具全球視野的領袖人才，並全力推動「留學香港」品牌，為建設香港成為國際專上教育樞紐作出貢獻。