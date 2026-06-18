QS世界大學排名｜本港5大學列全球百大　港大第11位　理大排50位

國際高等教育機構Quacquarelli Symonds（QS）公布最新「世界大學排名2027」，本港有兩所大學躋身世界前20名，分別是香港大學，排名在第11位，維持不變，在亞洲院校排名中僅次於新加坡國立大學（NUS）；香港中文大學躍升14位創下歷史新高，排名升至全球第18位。



總計本港有五所大學排名在首100位，依次為港大、中大、科技大學、理工大學及城市大學，其中理大躋身全球首50位，排名較去年上升4位，比城大高2位。另外，樹仁大學首度上榜，排名於1001-1200位。



「QS世界大學排名2027」今日出爐，美國麻省理工學院（MIT）連續第15年蟬聯榜首。（「Massachusetts Institute of Technology (MIT)」facebook圖片）

「QS世界大學排名2027」今日出爐，美國麻省理工學院（MIT）連續第15年蟬聯榜首。（大學網頁）

美國麻省理工學院第15年列第一 新加坡國立大學為唯一入首十大亞洲院校

「QS世界大學排名2027」今日出爐，美國麻省理工學院（MIT）連續第15年蟬聯榜首。倫敦帝國學院（Imperial College London / ICL）連續第3年維持在第二位，與從第三名躍升的美國史丹福大學並列第二。

第一至八均為美國或英國院校，只有並列第八位的瑞士蘇黎世聯邦理工學院及第十位新加坡國立大學除外，後者為唯一躋身首十大的亞洲院校。

QS全球大學排名。（香港01製圖）

港大連續兩年於QS世界大學排名中位居於第11位，為亞洲區內第二高。（資料圖片）

4大學排首50位內 城大升至第52位 私立樹仁大學首上榜

今次再有五所本港大學躋身全球首100位，依次為香港大學，排名第11位；香港中文大學，排名在第18位；香港科技大學，排名在第33位；香港理工大學，排名在50位；香港城市大學，排名在52位。

另外，八大院校中，香港浸會大學排名於216位、香港教育大學排名406位、香港嶺南大學排名在581位。香港都會大學維持在781至790位內，而私立香港樹仁大學為首次上榜，位列1001至1200位內

4大學創歷史最高排名 城大「教職員論文引用率」全球僅次哈佛大學

QS表示，香港連續第二年成為亞洲進步最大的高等教育體系，鞏固了其全球競爭力，有四所大學創下歷史最高排名，分別為中文大學、香理工大學、浸會大學及教育大學。城大在「教職員論文引用率」方面位居第二，是亞洲最高，全球僅次於美國的哈佛大學。不過，香港的大學在QS的「國際研究網絡」指標中表現欠佳，國際研究合作仍然是一項挑戰。

QS大學排名涵蓋了106個高等教育體系中超過1,500所大學。QS指，香港的高等教育體系躋身世界前列，擁有五所位列前100名的大學，在亞洲排名第二，僅次於擁有6所的中國內地，同時享有全球並列最高密度的前100名大學。

理大躋身全球首50位，排名較去年上升4位，創排名新高。（資料圖片/李家傑攝）

香港載荷專家黎家盈進入神舟二十三號載人飛船前，對着鏡頭「派心」。（直播截圖）

港大：校友黎家盈成為首位香港太空人 印證港大人才非凡

港大表示，近期在多個領域接連取得歷史性突破，其中包括振奮全港的里程碑——港大校友黎家盈入選神舟二十三號載人飛行任務乘組太空人，作為首位飛向太空的香港載荷專家，她的逐夢星空之旅，完美印證港大培育引領世界變革傑出人才的非凡實力。港大指，蟬聯歷史佳績，不僅彰顯大學在國際及本地的領先地位，更憑藉學術卓越與全球影響力，繼續引領本地高等教育的發展。

中大校長盧煜明：推動具影響力的研究與知識轉化

中大指，是次排名反映中大在國際高等教育體系中的整體表現穩步上揚，在僱主聲譽、國際研究網絡、國際學生比例及師生比例等多項指標錄得顯著進步。中大校長盧煜明說，將進一步深化與全球頂尖學府、產業界及政府機構的策略合作，推動具影響力的研究與知識轉化，攜手應對人類社會共同面對的挑戰。

中大表示，是次排名反映中大在國際高等教育體系中的整體表現穩步上揚。（資料圖片）

科大校長葉玉如：視排名為參考指標 推動不斷求進

科大校長葉玉如表示，對科大在QS世界大學排名中的表現感到欣喜，與以往一樣，科大視排名為參考指標，推動不斷求進。展望未來，科大將繼續秉持「凡事皆可為」的精神，以創新教研應對社會挑戰，培育具國際視野的未來領袖，並積極支持香港建設國際創科中心及教育樞紐，服務國家發展大局。

科大在2027 QS世界大學排名中排第33位。（資料圖片）

理大：印證學術成就、科研創新及整體辦學實力獲高度肯定

理大表示，學校排名歷年最佳，印證理大在學術成就、科研創新及整體辦學實力方面獲國際權威機構高度肯定，國際高等教育地位持續提升。校長滕錦光教授表示，將更好融入和服務國家發展大局，充分發揮自身獨特優勢，精準對接各地產業發展需求，為國家建設、高質量發展以及科技強國建設作出更大貢獻。

校董會主席林大輝表示，這項成就得來不易，實有賴理大全體教職員，尤其是管理層的竭誠努力，以及各持份者包括校友、特區政府和中央政府一直以來的大力支持與指導。

城大：「教員論文平均被引用次數」超越多所國際頂尖學府

城大表示，香港唯一在全球三甲的是在核心指標「教員論文平均被引用次數」，城大表現斐然，連續第二年榮登全球第二，亞洲及香港第一，僅次於哈佛大學，並超越多所國際頂尖學府，充分印證城大在引領國際科研與學術影響力方面的卓越成就。

城大在「教職員論文引用率」方面位居第二，是亞洲最高。（資料圖片/羅敏妍攝）

嶺大：近年學術實力備受國際肯定

嶺大表示，近年嶺大的學術實力備受國際肯定。嶺大校長秦泗釗指，正積極把握北部都會區發展帶來的新機遇，作為香港特區八所政府資助大學中最鄰近北部都會區及深圳灣口岸的大學，嶺大正擴充教學及研究設施，吸引全球優秀學生並提升國際學生比例。

嶺南大學排名在581位。（資料圖片）

浸大：繼續參考排名作為提升教研工作參考指標

浸大表示，近年在多個其他同類大學排名的表現穩步向上，將會繼續參考全球不同機構發布的大學排名，作為提升教研工作的其中一項參考指標，同時浸大亦會致力透過推動跨學科教育，為國際社會培育能塑造未來的人才，並會進一步提升浸大學生接受優質教育的學習體驗。

浸會大學排名在216位。（資料圖片 / 龔嘉盛攝）

教大：透過世界級教育、具影響力的研究貢獻社會

教大表示，是次佳績延續教大近期多項重要里程碑，展望未來，教大將繼續推進「教育未來」願景，將可持續發展融入學術及營運策略，拓展多元發展方向，並透過世界級教育、具影響力的研究，以及積極參與本地、國家及國際層面的事務，持續為社會作出貢獻。