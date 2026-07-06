DSE放榜｜港大雙學位畢業生棄做律師　所學知識用於NGO主任工作

【DSE放榜／JUPAS選科／港大雙學位課程】DSE中學文憑試本月15日放榜，考生需為大學選科作最後抉擇。香港大學社會科學學士（政治學與法學）及法學士雙學位課程畢業生江紫晴，因為庭上的一次體驗，發現自己並不擅長能言善辯，性格不適合當律師，因此轉跑道，擔任慈善基金會項目經理，她感恩家人接受。



江紫晴修讀的課程也有社會科學部分，她指學到的知識對她現在的職業也有幫助，在與一些社福界和教育界的非牟利機構合作，向他們提供金融資源、人脈、經驗和視野；由於現時處理的項目與不同的社會議題有關，社科的知識令她懂得怎樣去思考這些議題、怎樣去拆解背後的成因，然後再去思考現在的系統裏有甚麼可以做得更好。



港大社會科學學士（政治學與法學）及法學士雙學位課程畢業生江紫晴。（洪戩昊攝）

江紫晴選雙學位課程：有社科及法律部分 可報讀PCLL成律師

社會科學學士（政治學與法學）及法學士雙學位課程每年有40個名額。修畢這個課程後，除了能同時獲頒兩個學位外，持有「法學士」學位的畢業生，更具備申請報讀「法學專業證書」（PCLL）課程，從而取得成為律師的基本資格。

江紫晴是課程2017年畢業生，現時在陳廷驊基金會擔任項目經理。她中學時選讀了商科和理科，到大學選科時，卻覺得自己好像缺乏從社會角度理解世界的能力；加上這個課程既有社科部分，也有法律部分，能開拓多些發展方向——特別是法律相關的專業路向，所以便選讀了這個課程。

首跟大律師上庭 發現並非能言善辯之材 放棄成為律師之路

就讀這個課程期間，她獲得了一次寶貴的實習經驗：能跟一位大律師上庭，替他記錄下庭內所有人說過的東西。豈料，這個最接近大律師的經驗，卻成為了她決定不做律師的導火線。

她直言，這次實習令她發現自己的性格好像不是很適合當律師。她不是很能言善辯，也沒有信心臨場應對一些很複雜的東西，所以即使辛苦讀完了這個五年課程，她最終並沒有選擇成為律師之路。

家人有甚麼反應？

我都好感恩，佢哋相對都好開放，可能因為我細個有時都會做啲唔係好大路嘅嘢。同埋我就畀咗個信心佢哋，就係就算我行另一條路，我都已經有offer，而呢份工都係stable嘅......起碼呢啲因素對於父母嚟講，可能佢哋會安心啲。 港大社會科學學士（政治學與法學）及法學士雙學位課程畢業生江紫晴

被問及家人有甚麼反應時，江紫晴直言感恩家人相對開放，更指自己向家人「打咗個底」。（洪戩昊攝）

江紫晴：社會科學所學知識促進思考議題 有助現時項目經理工作

社會科學學科並沒有對應的專業，但江紫晴稱，學到的知識對她現在的職業也有幫助。她現時在陳廷驊基金會擔任項目經理，會與一些社福界和教育界的非牟利機構合作，向他們提供金融資源、人脈、經驗和視野。由於現時處理的項目與不同的社會議題有關，社科的知識令她懂得怎樣去思考這些議題、怎樣去拆解背後的成因，然後再去思考現在的系統裏有甚麼可以做得更好。她認為在AI時代下，讀社科帶來的人文關懷精神可能更重要。

𠵱家AI令答案隨手可得嘅時候，你要識得去問問題，同埋去思考AI畀你嘅答案，點樣去運用、點樣去判斷。 港大社會科學學士（政治學與法學）及法學士雙學位課程畢業生江紫晴

港大理學士畢業生透過課程接觸營養學知識 為日後成為營養師鋪路

楊曉茵則是港大理學士畢業生（主修食品及營養科學、副修運動科學）。透過理學士課程，她接觸到了營養學相關知識，為日後成為營養師鋪路。由於家人有三高，所以她早在入讀港大前便已接觸過營養師，當時也覺得是一份有意義的職業。在港大畢業後，她便遠赴悉尼大學修讀營養治療學碩士課程，成為註冊營養師。

港大理學士畢業生（主修食品及營養科學、副修運動科學）楊曉茵。（洪戩昊攝）

其後，楊曉茵曾於多間公營及私營營養與醫療機構工作。她說公立醫院的病人病情較嚴重，多數需要即時的治療。在公立醫院工作時，超時工作亦是常態。不過，由於也是為了病人的福祉，所以她也覺得很有意義。

要成為一名營養師，可以在HKU SPACE讀營養師課程，或去外國進修。曾到澳洲進修的楊曉茵指，香港和澳洲的飲食文化完全不同，所以她會建議有意在港成為營養師的人留港升學。

楊曉茵建議有意在港成為營養師的人留港升學。（洪戩昊攝）

現任營養師課程助理課程主任 付貼士教學生應對入學面試

楊曉茵目前於HKU SPACE擔任營養師課程的助理課程主任。她表示，學生面試時，最重要是要展現其溝通能力，因為營養師需要和病人聊天；另外也需要具備關心別人的個性，以及運用知識解答面試官問題的能力。

不過，HKU SPACE的營養師課程的競爭也很大，約100人爭20個位。她認為人口老化，營養師這個行業的需求將上升。