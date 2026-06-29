DSE放榜｜學友社指AI改變JUPAS選科趨勢　籲勿盲報：重點想唔想讀

由廠商會舉辦的「第32屆香港國際教育及職業展」今（29日）舉行傳媒午宴，提到香港中學文態試（DSE）將於下月15日放榜。學友社學生輔導顧問吳寶城預計，今年大學聯招的競爭會較去年激烈，建議考生做好準備。他特別提到，人工智能（AI）發展所帶來的選科趨勢，如同以往學科喜好的轉變，呼籲考生不應盲目報讀相關課程，宜先了解自身興趣及能力。



由廠商會舉辦的「第32屆香港國際教育及職業展」今（29日）舉行傳媒午宴。（董素琛攝）

吳寶城料今年大學聯招競爭激烈

吳寶城表示，無論是大學聯招或是文憑試的報名人數均較去年上升5%，惟八大學額不變，預料今年大學聯招的競爭激烈，大部份課程的收生分數會上升。

吳寶城認為，考生需認清形勢，在聯招改選多元化、報讀不同學科，除八大學士學位課程外，亦可留意自資學士學位課程，及SSSDP課程。他同時手指，選擇學科時要「知己知彼」，要了解其升學銜接、收生分數，亦要明白自己的興趣、將來想做的工作。

學友社學生輔導顧問吳寶城。（董素琛攝）

吳寶城指到，人工智能發展愈來愈成熟下，很多同學問應否選讀，而他認為AI出現與以往選讀學科轉變無異，「以前都突然間曾經好興護理、地產相關學位」。吳寶城認為，無論趨勢如何改變，重點都是「自己想唔想讀、有冇能力讀，同埋讀完之後係唔係做返相關嘅工作」。

創智教育國際升學中心資深入學顧問古潔雯（董素琛攝）

除本地升學外，到內地或海外升學亦是不少學生的選擇。創智教育國際升學中心資深入學顧問古潔雯表示，以往香港學生出國讀書的去向較為單一，但近年卻變得多元化。除英美澳加等傳統升學地點外，亦包括日本、愛爾蘭、新加坡等「新興市場」。她指出，近10年留學生最熱門的選讀學科是醫護類，相較從前的商科不同，惟學生在港要成功入讀相關學科需考取極高分數。

古潔雯舉例指，香港大學醫科要40分方可考入，但國外則接受20多分的考生入學，回港後亦有機會取得相關的認證。被問到2019年社會事件後，到海外升學的人數是否有增加，她則指，近年留學生的數字維持平穩。

香港工聯會大灣區社會服務社總幹事曾志文（董素琛攝）

去年逾兩萬香港考生應考內地高考創新高

曾志文表示，根據內地教育部門數據，超過兩萬名香港考生應考內地高考；在離港升學的考生中，超過47%選擇內地，兩個數字均創下歷史新高，正正體驗國家發展及大灣區融合的趨勢。她續指，參與大灣區青年就業計劃的29歲以下大學生中，有超過九成願意繼續留在灣區工作，相信未來無論是升學或就業，大灣區都會是比較受歡迎的選項。

曾志文又指，內地大學於理科投放很多資源，故香港學生到內地升學較傾向選擇理科。她強調，部份考生同時獲得本港大學的錄取，但因希望投身研發領域，而選擇到內地升學，「佢反而覺得內地係有國家嘅規模，有興趣去到嗰啲專業入面，佢覺得可以帶到佢哋去一帶一路（國家），或者佢認為香港未有呢個咁嘅資源」。

由廠商會舉辦的「第32屆香港國際教育及職業展」今（29日）舉行傳媒午宴。（董素琛攝）

國際教育及職業展設三大展區 政府部門、跨國私營企業等提供逾千個職位

今屆「香港國際教育及職業展」將於7月4日至5日於香港會議展覽中心舉行，設有「海外及內地升學區」、「本地升學區」，以及「職業廣場」三大展區，有超過20個國家及地區逾1,000間大專院校、教育機構和升學顧問，提供文憑、副學士、學士、碩士、專業證書，以及短期進修課程等資訊。此外，各政府部門、紀律部隊、大型公營機構以及跨國私營企業等僱主將提供逾 1,000個職位空缺，部份更設有即場面試。