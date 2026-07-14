DSE｜宏福苑鄰校歷大火陰霾　校長稱考生更勤備戰　冀貢獻社會

DSE中學文憑試周三( 15日）放榜，宏福苑相鄰的中華基督教馮梁結紀念中學考生，去年11月底，與火災現場近在咫尺，在考試備戰階段，經歷沉重的社會事件。



校長黃慧珊接受《香港01》訪問表示，事後學校曾聯絡學生，安撫和關心他們情緒狀況，學校沒有宏福苑的學生，情緒問題相對未算嚴重，透過探訪同區學校等活動，與區內其他學生連結，互相扶持關心，渡過不一樣的學年。



她有感今年考生在備考文憑試時格外認真，自修室常常座無虛席，「好感受到（學生）更加專注去努力裝備好自己，想考好，然後睇下自己喺邊啲嘅社會崗位上可以發揮到幫助。」



放榜在即，她寄語學生無需太看重成敗，「DSE只係人生其中一站，考成點都好，過程中你學習、反思到嘅嘢反而先係最終身受用。」



去年11月，大埔宏福苑發生5級大火，臨近的中小學紛紛宣佈停課，中華基督教馮梁結紀念中學是其中一間。（賴卓盈攝）

校長黃慧珊憶述，不少應屆考生在大火當日當時主動聯絡老師，表示希望回校幫忙，讓她深受感動。（賴卓盈攝）

校長憶述火災時正周會 操場佈滿灰燼

去年11月26日，大埔宏福苑發生五級大火，鄰近的中小學紛紛宣佈停課，中華基督教馮梁結紀念中學是其中一間。

校長黃慧珊憶述，火災當日學校正舉辦周會。及至下午3時左右，她收到火警提示，馬上從學校望出宏福苑，只見多個大廈陷入火海，天空濃煙密佈，空氣彌漫刺鼻氣味，連學校操場也佈滿灰燼，「你已經感受到真係好大件事，個心好唔舒服 。」

校方馬上疏散學生，着他們盡快回家。港府也聯絡學校開放校舍，作為宏福苑居民臨時庇護所。黃慧珊記得當晚災民陸續進入學校，物資也不斷從四方八面湧來，一眾老師和工友主動在校內留守至深夜，幫忙安頓居民、整理物資。

大埔宏福苑發生五級大火，中華基督教馮梁結紀念中學成為臨時庇護中心。圖示去年11月29日早上，大量居民到此申請災民證、政府及非政府資助。（資料圖片/翁鈺輝攝）

大埔宏福苑發生五級大火，中華基督教馮梁結紀念中學成為臨時庇護中心。圖示去年11月29日早上，大量居民到此申請災民證、政府及非政府資助。（資料圖片/翁鈺輝攝）

眾學生欲回校幫忙

黃說，當時還有不少中六學生聯絡各自的班主任，表示希望回校幫忙，讓她印象尤其深刻。

好多同學有睇新聞，佢哋不停WhatsApp班主任或者相熟老師，話『我好想返嚟幫手！』你感受到佢哋好想貢獻一份力量。 中華基督教馮梁結紀念中學校長黃慧珊

學校因安全考慮，沒有允許他們回校，「我話我知你好想幫手，但你留係屋企保持安全就係幫緊我哋，災民你放心，有我哋全校嘅職員同工喺度幫手。 」

學校宣布停課並透過電話聯絡學生，確認及安撫其情緒狀況。她指，或許因為校內沒有學生住宏福苑，學生們的情緒問題相對未算嚴重。但發生如斯慘劇，社會氣氛沉重，大埔區內更是如此，「宏福苑距離我哋都幾近，你見到個外貌燒到燻黑，唔好話小朋友，我哋大人睇到都有種心噏。 」

探訪同區學校 共渡難關

她指校方一向強調心靈健康，舉辦多個相關活動，災後為支援學生，再進一步與教育局、衞生署等部門的專業人士合作，例如舉辦種植盆栽的活動，贈送給同區小學和幼稚園，「大家都係大埔學生，希望大家去互相扶持關心，一齊渡過所有嘅嘢。 」

她有感考生們狀況逐步好轉，亦發現不少人自發留在自修室內溫習，老師也主動留下來輔導他們，「有時我會行入去睇下佢哋溫成點，佢哋都會同老師將呢到唔識，可以點樣溫。」

黃慧珊寄語考生，勿太過看重結果，「DSE只係人生其中一站，考成點都好，過程中你學習、反思到嘅嘢反而先係最終身受用。」（賴卓盈攝）

考生更努力備考 冀貢獻社會

她表示，儘管未必與災情有直接關係，但她留意到今年的考生更加努力備考，「好感受就係（學生）更加專注去努力裝備好自己，想係考好，然後即係睇下喺邊啲嘅社會崗位上可以發揮到自己嘅幫助。」

黃慧珊指，學校常常勉勵同學，裝備好自己方能更好地貢獻社會。她指，雖然火災當日，學校沒有允許學生們回校幫忙，但她事後向他們解釋，「如果你呢刻好好裝備自己，將來大個仔、10年後，總有一日你可以用你嘅能力去貢獻身邊有需要嘅人。」

放榜在即，她寄語學生們勿太過看重結果，反而應從學習過程中反思成敗原因，「DSE只係人生其中一站，考成點都好，過程中你學習、反思到嘅嘢反而先係最終身受用。」