DSE 2026｜中大公布文憑試獎學金　狀元讀醫科最多可獲逾70萬元

【DSE/中學文憑試/放榜/JUPAS/聯招】中文大學公布文憑試獎學金安排，中大入學及學生資助處處長劉善雅表示，今年凡考獲5**的中大新生，均可獲發入學獎學金，總金額由8,000元起，視乎學生考獲5**科目數目，校方會按文憑試成績自動考慮，學生毋須另行申請。



同時中大宣布今年特設「中大鳳凰獎學金」，7科5**或以上的文憑試狀元若修讀6年制課程，例如醫科，可獲最多704,500元的入學獎學金，以及獲授予「中大鳳凰學人」名銜。



中大入學及學生資助處處長劉善雅。

狀元中大讀醫可獲41萬元學習津貼及交流獎學金 6年學費全免

劉善雅表示，2025年中大向約820名聯招入學新生，頒發總額超過4,000萬元的入學獎學金。今年中大特設「中大鳳凰獎學金」，7科5**或以上狀元，可獲41萬元學習津貼及交流獎學金，以及每年全免學費獎學金4.7萬元。學生修讀4年制課程最高可獲60.55萬元、6年制課程可獲70.45萬元。

另外，新生文憑試若考獲5科5**或以上，可獲榮譽新生獎。

中大聯招收生超過99.9%為Band A申請人

因應文憑試放榜後學生聯招改選，劉善雅稱過往99.9%新生為Band A申請人，建議考生最好多手準備，並且將最心儀的課程放A1、A2及A3應是仍有興趣、並較有把握的選擇。

劉善雅提醒文憑試考生，預計入學分數可作參考，主要根據過往收生成績推算，實際收生情況每年不同，不少課程會考慮或邀請與預計入學分數接近，甚至略低於參考水平的考生參加面試。

她指大部分中大課程會邀請Band A申請人面試，建議考生應把握機會展示成績以外的抱負、動機及潛能。