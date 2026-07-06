大學排名｜中大僱主聲譽升幅顯著　太古港鐵高管解「中大人」強項

香港中文大學在最新公布的2027年Quacquarelli Symonds（QS）世界大學排名由32立，躍升至全球第18位，校方指僱主聲譽（Employer Reputation）指標升幅尤為顯著，升至75.5分（100分滿分），反映全球僱主對中大畢業生的專業能力與領導潛力給予更高評價。



太古集團高級顧問唐偉邦及港鐵公司中國內地業務總監黃琨暐兩位大集團高級管理人員均是「中大人」，他們自讚一番，指中大畢業生普遍具備紮實專業能力、良好適應力、責任感及領導潛質，能應對多變工作環境。



2027年Quacquarelli Symonds（QS）世界大學排名

太古集團高級顧問唐偉邦1987年於中大電子計算學系畢業後，便加入太古集團旗下的國泰航空，展開長達近40年的職場生涯。他指出，中大書院制及通識教育對學生發展影響深遠，畢業生做事務實、穩重，多為實幹型人才，「中大人適應力強，面對瞬息萬變的商業環境，往往思考靈活，能作迅速應對。」他又指，中大畢業生在團隊合作及應變能力方面表現突出，能為企業帶來實質貢獻。

太古集團高級顧問唐偉邦在中大畢業後，加入太古集團旗下的國泰航空，展開長達近40年的職場生涯。（中大圖片）

太古集團高級顧問唐偉邦1987年於中大電子計算學系畢業，中大百萬大道拍攝畢業照。（中大圖片）

唐偉邦表示，中大培養學生不僅是專業知識，書院生活亦有助培養團隊精神及待人接物的能力，為職場發展建立更紮實的基礎。他笑言，自己多年來在職場上「往往一眼便能認出中大人」，形容他們多數低調、務實，同時具備責任感和團隊精神，這些特質在大型企業中尤其珍貴。

港鐵公司中國內地業務總監黃琨暐在1995年於中大工程系一級榮譽畢業，隨即加入港鐵為車務管理見習人員，其先後出任車務營運及本地鐵路總管等多個重要崗位，現在負責中國內地業務，負責管理和發展港鐵於中國內地多個城市的業務，也出任昂坪360有限公司主席。

黃琨暐認為，中大獨特的書院制及全人教育對學生影響尤深。他表示，鐵路營運涉及專業團隊協作，員工需具備良好溝通能力及判斷能力，並具備服務社會的使命感。

港鐵公司中國內地業務總監黃琨暐在中大畢業後，隨即加入港鐵為車務管理見習人員。（中大圖片）

港鐵公司中國內地業務總監黃琨暐，1995年於中大工程系一級榮譽畢業，在中大未圓湖拍攝畢業照。（中大圖片）

「城市高速的發展和創新科技的進步，為我們帶來了前所未有的機遇，同時亦考驗了我的領導及管理能力。」黃續指，中大教育培養的開放思維，有助與不同地區的團隊建立信任及推動合作。他指在高強度的工作環境下，中大畢業生仍能保持正向心態，反映全人教育的成效。他又提到，隨着各地城市發展加快，企業對具國際視野及應變能力的人才需求持續增加。

中大表示，躋身全球20強是邁向新階段的重要里程碑，僱主聲譽表現躍升，亦印證中大書院制博雅教育與研究型大學優勢相結合的人才培育成效。