港大醫科生遠赴非洲烏干達人道救援　由自我懷疑到尋回讀醫初心

香港大學醫學院2016年起推出「增潤學年」，讓學生在第三學年從「海外進修」、「研究實習」及「人道救援」三大範疇中自由選擇。8年來累計完成超過300個人道救援服務項目及520篇研究論文。去年有學生選擇「人道救援」，遠赴非洲烏干達擔任志願醫療服務崗位，在資源匱乏的環境下24小時on-call支援，更一度陷入自我懷疑，多得當地醫生開解交流，令他尋回讀醫初心。



Jack於增潤學年前往烏干達診所服務。（圖片由港大醫學院提供）

烏干達診所資源匱乏 為考試而背知識成「救命草」

港大醫學院三年級學生徐柏熙（Jack），於第一學期遠赴非洲烏干達，在當地診所服務兩個月，提供24小時on-call支援。烏干達電力供應不穩，血壓機、心電圖等儀器經常失靈，他只能依靠基礎理學檢查為病人診症。「在香港做醫生很幸福，有機器幫手確認判斷，但在那邊，你要相信自己的雙手和知識。」

他憶述曾遇到一名腹積水病人，他下意識想用超聲波檢查，最終只能靠叩診判斷——這些在二年級時曾被視為「為考試而背」的技術，竟在資源匱乏的環境下成為救命稻草。他感嘆到「醫生是我，不是機器。」

醫患關係是人與人之間的信任

被問及如何處理好醫患關係，建立醫患信任，Jack憶述，一名因鐮狀細胞貧血而劇痛入院的病人，當時對方的臉龐已經痛得扭曲，他在救護車抓住病人的手。事後該病人回診時，他問病人「你害怕嗎？」，病人對他說：「有人在這裡已經很好。」

見得多，感情也漸增。當陌生的病人屢次在診所見到Jack，雙方慢慢累積熟悉感，曾有病人對Jack說「Oh it's you again.」（又是你）。一句簡單的說話，已令Jack領悟到「在我眼中不是醫生與病人之間的信任，是很基本人與人之間的信任」。同在，便是治癒。

與當地醫生徹夜長談 由自我懷疑到尋回讀醫初心

Jack一度因身邊同學皆為狀元，陷入自我懷疑，感到與同儕格格不入，甚至萌生放棄讀醫的念頭。可是他認識了當地兩個醫生，時常長夜對話超過6小時，甚至通宵不睡覺，什麼話題都聊，有一次他問醫生「什麼是愛？」。

「他們做醫生的原因很簡單，純粹是為了履行最原始的責任，守護身邊每一條生命。」他想起自己入學宣誓「用自己一生守護好這份職責」，只是為了這份純粹。儘管想過放棄，卻也尋回學醫初心。

哈佛攻讀生物倫理學 為青少年醫療私隱尋求平衡

同樣完成增潤學年的郭舜泓（Max），則赴美國哈佛大學修讀生物倫理學碩士學位，期間於麻省理工學院上課。他認為醫學不只是診斷和治療疾病，更是把倫理和哲學思考融入醫學訓練，設身處地理解病人的感受和處境。

他研究家長查閱青少年病歷紀錄的倫理難題。「如果家長看到全部紀錄，青少年可能因擔心私隱外洩而不敢求醫，特別是精神健康或性健康問題；但如果家長完全看不到，又無法提供適當支援。」他希望提出一套平衡政策建議，既保障青少年自主權，亦讓家長在合適情況下發揮照顧角色。

Max赴美國哈佛大學修讀生物倫理學碩士學位，期間於麻省理工學院上課。（圖片由港大醫學院提供）

首屆增潤生蛻變神經外科醫生 科研種子十年後仍在萌芽

2016年首屆增潤學年的參加者李家潁（Clara），目前已是醫生，她剛結束連續三十多小時的值班，幾乎沒時間進食，仍願意前來分享，正是因為她形容增潤年像「一把鑰匙」，為她打開研究之門。她當年在港大醫學院外科學系開展為期一年的深入學術研究，現已成為公立醫院的神經外科駐院醫生。

然而，神經外科臨床工作極度繁忙，她的研究只能靠工餘時間，晚上8點後做數據分析至凌晨4點，睡2小時再繼續工作，長期可能只能睡3至4小時。「增潤年給了我一段完整的時間去探索，因為畢業後根本不會有這種機會。」她期望未來有更多「保護時間」（protected time）容許支援臨床醫生的科研工作，讓更多病人得以受惠。

Clara在臨床工作外找時間做研究，現時做神經外科相關的訓練。（圖片由港大醫學院提供）

人道救援擬擴展至動物

港大醫學院助理院長（學生福祉及拓展）施愷迪表示，即使學生選擇攻讀碩士，亦不等於只「死讀書」——有學生赴非洲做實地研究，亦有學生跟隨法律教授探討醫療倫理，涉獵範疇已超醫學本身。學院未來更計劃拓展人道救援項目，救援的不只是人，也可以是環境和動物，讓學生視野更闊。