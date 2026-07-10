DSE｜如何陪伴子女面對放榜？　家長三招調整心態、學懂接住情緒

香港中學文憑考試下周三放榜，考生難免忐忑不安，接過一紙成績單後，將面對結果是否符合預期，以及未來升學或生涯規劃，作為家長應如何陪伴？聖雅各福群會青年服務團隊綜合三招，讓家長們可及早準備，調整自己心態。



文憑試將於7月15日放榜。（資料圖片／梁鵬威攝）

聖雅各福群會指，過往留意到有家長在陪伴子女面對升學或就業時，不自覺把焦慮傳遞給他們，強調放榜非「一試定生死」，亦可選擇各種升學或就業出路。面對放榜的各種未知數，機構認為，家長的陪伴與理解，比起急於解決升學「問題」更重要，以下有三個「貼士」提醒家長。

聖雅放榜非「一試定生死」，學生亦可選擇各種升學或就業出路。（考評局提供）

（一）接住情緒，不急着走



放榜前後，子女出現緊張、失望甚至想哭的反應，皆屬正常。家長不必急於替子女「解決」這些情緒，也毋須假裝自己毫不擔心。嘗試先聆聽、後接納，容許情緒存在，讓它隨時間緩解；同時，應避免將他們與兄弟姊妹或親友的孩子比較。此刻，子女需要的往往不是一個解決方案，而是有人理解及陪伴他一同面對。

面對放榜的各種未合數，家長的陪伴與理解更為重要。（梁鵬威攝/資料圖片）

（二）鬆開念頭，看清事實



「成績差就等於沒有前途」 —— 這只是當下一個念頭，不是事實。當這類想法湧現，家長可試着對自己說一句：「我又在嚇自己了。」當我們與念頭拉開距離，焦慮便不會牽着自己走，也更能看清眼前的真正選擇。家長先穩住自己，才能與子女同行，面對任何結果。

文憑考試下周三放榜，考生難免忐忑不安。（夏家朗攝/資料圖片）

（三）把決定權交給子女



做任何決定前，家長不妨先問自己：「放榜這一天，我最希望子女日後記得甚麽？是『逼他改選某科』，還是『無論如何都站在他這邊』？」讓這份「重要的初衷」引導行動：放榜前，與他們一起了解不同出路，預備「高於預期、符合預期、未如理想」三套方案；放榜當天陪伴左右，協助整理文件、留意大學聯招改選與覆核成績的限期，並把最終決定權交還子女。

聖雅各福群會青年服務團隊指，成年人最忌說教，應化身為同行者，陪伴子女走過放榜日。（資料圖片／鄭子峰攝）

聖雅各福群會青年服務團隊指，現今青少年不缺乏資訊，但普遍害怕對外求助，亦抗拒被 「說教 」。當大人急於提供 「最正確 」的升學路線圖，反而令他們覺得自己不被理解，索性關上心扉。團隊在處理這類求助時，更需要適度 「去專家化 」 成為 「同行者 」走入他們的世界，引導其主動分享心底疑問與感受。