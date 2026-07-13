DSE放榜2026懶人包｜放榜前夕或打風　最新惡劣天氣安排一文看清

中學文憑試DSE 2026周三（7月15日）放榜，天文台最新預報，位於南海北部的廣闊低壓槽上有一個低壓區會逐漸發展並靠近廣東沿岸，若該低壓區發展為熱帶低氣壓，天文台會評估是否在今日（7月13日）傍晚至明早（7月14日）發出一號戒備信號。



考評局早前提醒考生，留意惡劣天氣下的成DSE績發放安排，若早上6時有8號熱帶氣旋警告或黑色暴雨警告信號正在生效，會延遲發放成績、網上查閱成績及以手機短訊發放成績的服務亦同步延遲；若下午一時或之前取消以上警告信號，考生可於取消兩小時後取得成績；若下午一時後取消，考評局將延遲一天至7月16日發放成績。



考評局文憑試快線早前分享放榜小貼士，協助考生作好準備。放榜當日，除發放成績通知書外，考評局亦會於7月15日上午9時起，向已提供本地流動電話號碼的考生發出載有其DSE成績的SMS。大家務必留意，有關訊息會以「#HKEAA」的短訊發送人名稱發送。DSE放榜2026懶人包+放榜程序+準備須知+最新惡劣天氣/打風安排一文看清。



2026中學文憑試DSE在7月15日放榜，考評局文憑試快線早前分享放榜小貼士，協助考生作好準備。（資料圖片/鄭子峰攝）

核對DSE 2026成績通知書個人資料

局方提醒，學校考生應按所屬學校的安排，於放榜當日回校領取成績通知書。自修生的成績通知書會以平郵方式寄出，預計於放榜日收到；亦可於當日早上7時起登入香港中學文憑考試網上服務查閱成績，建議自修生在放榜日前一至兩日預先登入網上服務，以確保使用正確的使用者編號及密碼。

考生應檢查清楚成績通知書，並核對個人資料，若有疑問應即時向學校查詢，或與考評局公開考試資訊中心(電話：3628 8860)聯絡。考評局亦會於當日上午9時起，向已提供手機短訊(SMS)號碼的考生，發出載有其DSE成績的SMS。今年起考評局將以「#HKEAA」的短訊發送人名稱發送SMS。

DSE2026惡劣天氣安排

若天文台在放榜當日早上6時或之前發出八號風球或黑色暴雨警告信號，考評局將會延遲發放成績，當中包括網上查閱成績及以SMS發放成績的服務亦會延遲。

若信號在下午1時或之前取消，考評局將會恢復辦公，學校可以於信號取消後兩小時取得成績通知書，學校考生向屬學校了解領取成績通知書的安排；自修生或夜校考生可於信號取消兩小時後在網上查閱考試成績。另外，考評局亦會於信號取消3小時後，向已提供SMS手機號碼的考生發出載有其DSE成績的SMS。

若信號於下午1時前仍維持，即於下午1時後才取消，放榜日期會押後至翌日，即7月16日。

可申請DSE積分覆核、重閱答卷

考評局續指，考生若對其成績存有懷疑，可考慮在7月15日（星期三）至20日（星期一）提出積分覆核及或重閱答卷的申請。學校考生須透過學校遞交申請；自修生則可自行透過香港中學文憑考試網上服務申請。每名考生最多可申請覆核四個科目的成績。

另外，學校考生須透過學校遞交覆核成績申請；自修生則自行透過「香港中學文憑考試網上服務」申請。學校考生及自修生遞交申請時，考評局會即時向考生發出附有繳費單的確認電郵（學校考生並會收到SMS提示），考生須於指定日期(兩曆日內)繳費。

考生若對其成績存有懷疑，可考慮在7月15日（星期三）至20日（星期一）提出積分覆核及或重閱答卷的申請。（資料圖片/鄭子峰攝）

查詢及支援服務提早至7時半開放

公開考試資訊中心（PEIC）及考評局灣仔辦事處的服務櫃檯將於7月15日放榜當天，提早為考生服務，時間為上午7時30分至下午5時30分，處理考生的申請及查詢。

電話：3628 8860

電郵：dse@hkeaa.edu.hk

服務櫃檯地址：香港灣仔軒尼詩道 130 號修頓中心 12 樓

