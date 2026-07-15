DSE放榜2026｜超級/終極狀元分別？5**即幾分？分數計算方法一覽

【DSE／文憑試／中學文憑試／考評局／成績】DSE中學文憑試2026在7月15日放榜，考評局7月14日揭曉今屆文憑試狀元數目。歷屆文憑試曾經誕生不少狀元，但原來狀元再有「超級狀元」、「終極狀元」之分，而在大學聯招JUPAS又以計算DSE分數收生，到底DSE狀元成績如何定義？一文看清解說。



DSE中學文憑試2026周三（15日）放榜。(資料圖片／考評局提供)

中學文憑試中文科筆試試場。（資料圖片／黃浩謙攝）

據最新考評局資料，除公民與社會發展科外，考生的表現以五個等級（1－5級）匯報，以第5級為最高，表現低於第1級的水平定為「不予評級」（Ｕ級）。（資料圖片）

DSE放榜2026｜公民與社會發展科有星嗎？

據最新考評局資料，除公民與社會發展科外，考生的表現以五個等級（1－5級）匯報，以第5級為最高，表現低於第1級的水平定為「不予評級」（Ｕ級）。在第5級考生中，成績最優異的可獲評為5**級；成績次佳的可獲評為5*級；其後的則評為5級。

至於公民與社會發展科則只設「達標」或「未達標」。

DSE放榜2026｜文憑試分數計算方法是什麼？

DSE分數則按等級直接換算，即等級「1」= 1分、「2」= 2分、「3」= 3分、「4」= 4分、「5」= 5分、「5*」= 6分、「5**」= 7分。

大部份院校都要求DSE考生須修讀四個核心科目及兩個甲類選修科目，即除了四個核心科目外，配另外兩科選修科目，如全部科目考獲5**（中文、英文、數學必修或延伸部份獲5**或5*，及公民與社會發展科達標），獲10星，成為榜眼。

「狀元」則需三科選修科皆獲5**，即中英5**，數學必修或延伸部份其中一個獲5**，另3科選修科獲5**，公民科達標，共7科有12星。

DSE放榜2026｜最多可報幾科？「終極狀元」是什麼？

DSE「狀元」也有分不同情況，最高分數是「終極狀元」！按考評局的中學文憑試考試規則， 考生最多可報考八科，即最多選四個選修科，當中包括數學必修及延伸部份。

換言之，無論成績如何，最多只會出現「八科狀元」，若全部考獲5**，（中英5**，數學必修及延伸部份均獲5**，另4科選修科獲5**，公民科達標，共8科）有16星，成為「終極狀元」。

2018年曾出現一位終極狀元▼▼▼



「超級狀元」方面，須獲14星，即中英5**，數學必修及延伸部份均獲5**，另3科選修科獲5**，公民科達標，共7科。

DSE放榜2026｜JUPAS大學聯招入學最低要求「332A」包哪幾科？

根據大學校長會的決定，自2024/25 學年入學起，考生四個核心科目的基本入學要求為「332A」，即是中文、英文要3；數學要2；公民與社會發展科要A（達標）及一門選修科要2。不過，經大學聯招（JUPAS）收生時，不同大學及同一大學的不同學科會有各自的計分標準，考生最好查詢心儀學校的計分方法。

2025年JUPAS招生9間大學的DSE成績計算方法▼▼▼