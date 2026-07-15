DSE放榜2026｜港大留逾6成學額給JUPAS學生　勿憂競爭大唔敢報科

香港中學文憑考試（DSE）7月15日放榜，本年考生人數及聯招報名人數均上升5%，有機構預計競爭會增加。港大收生及國際交流事務總監嚴志堅7月13日表示，已較去年預留多5%學額予應屆聯招學生，佔整體學額超過六成，呼籲毋須擔心競爭會更激烈，考生如考獲科目預估收生分數，可放心將該科放入「Band A」。



香港中學文憑考試（DSE）周三（15日）放榜，港大表示，已較去年預留多5%學額予應屆聯招學生，佔整體學額超過六成。（資料圖片）

港大今（13日）表示，已較去年預留多5%學額予應屆聯招學生。（董素琛攝）

港大收生及國際交流事務總監嚴志堅7月13日指以往有考生因錯判，認為港大的收生分數很高而「唔敢報」，錯失入讀港大的機會。（董素琛攝）

考生增5%港大同增5%學額予聯招生 嚴志堅：勿憂競爭大低估自己

本屆DSE有58,576名考生報考，人數較去年增加約5%。嚴志堅呼籲，考生毋須擔心競爭會更激烈，港大已較去年預留多5%學額予聯招學生。他指，過往有考生因錯判，認為港大的收生分數很高而「唔敢報」，錯失入讀港大的機會，呼籲考生不要低估自己的能力。

善用港大聯招分數計算機 分數達預估收生分數可放心列Band A選擇

港大已推出「聯招分數計算機」，學生只需選擇心儀課程，然後輸入自己在DSE各科所考獲的成績，便會自動計算得該課程計分方法下的對應分數。此外，港大亦己公布各個課程的預估收生分數，嚴志堅指，如考生的分數達到預估收生分數水平，可放心將課程放進Band A選擇。

被問及提高預留予聯招學額的安排日後會否恆常化，嚴志堅僅指，會根據報名人數及考生預估成績「擇優而錄」。

另外，港大本年度推出新課程是「內外全科醫學士—傑出醫科學人」，為成績更優異的學生提供支持。被問及是否要與科大搶人才，嚴志堅指，大學之間一定會有良性競爭，亦有很多不同合作，又指推出此學科是因應社會需要。

至於「校長推薦直接錄取計劃」（SNDAS），港大今年共收到256宗提名，錄取115名學生，成功率約45%，有兩人來自內地與考學校，分布在文學院、商學院等不同學院。嚴志堅指，相信學生的能力不單靠一個考試衡量，計劃正好給予校方更多機會了解學生多方面才能。