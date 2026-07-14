DSE放榜2026｜近1.6萬名日校生考獲大學門檻　1.2人爭一學位

中學文憑試DSE 2026周三（15日）放榜，考評局今午（14日）召開記者會公布放榜安排，將會公布多少考生考獲「332A33」基本入大學門檻，以及應屆狀元數目。《香港01》直播現場情況。



今屆約有15,973名日校考生考獲「332A33」基本入大學門檻，比去年略低，佔整體36.8% 。以1.3萬個大學聯招資助學額計算，即每約1.2人爭一個位。



今屆誕合共24名狀元，考獲6科5**及公民科「A」，創歷年新高。狀元來自15間學校，屬14男10女。當中，11位是「超級狀元」，即於數學延伸取得5**。



考評局公布，今屆誕合共24名狀元。(洪戩昊攝)

今年有約5.87萬名考生報考，整體較去年增5.4% 。學校考生有約4.6萬多人，較去年增加約1000人。自修生報考人數一共有12143人，增加約2000人，增19.5%。考評局指，今屆約有15,973名日校考生考獲「332A33」基本入大學門檻，比去年略低，佔整體36.8%。

考評局總監—公開考試麥勁生，今年考生在四科核心科表現大致平穩，數學必修科與公民科成績顯著進步，數學必修科成績全線上升，考獲5及5**的考生亦有上升。94.7%日校考生公民科達標，較去年升1.5%。中文科則有62.5%考獲3級或以上，較去年稍降；英文則有54.6%，與去年相若。

麥勁生認為，優化核心科自2024年實施，2025年、2026年中文科成績均表現好，今年成績則回落，形容短時間波動屬正常，每一屆考生能力、強項範圍不同。

今年有24位狀元創新高，來自15間學校，14男和10女。當中，超級狀元有11位， 包括6男5女。為何今年狀元創新高? 考評局秘書長魏向東表示，文憑試用水平參照評分，科目沒有變情況下，難易程度一樣，反映今年整體表現和準備好，與試卷是否易了沒有關係。他又指，核心科優化後，公民科計達標與否，不宜與以往成績比較，「核心科優化後可比」。(詳見另稿)

今屆有近1.6萬名日校生考獲大學門檻，即1.2人爭一學位。(資料圖片)

中學文憑試DSE 2026周三（15日）放榜，考評局今午（14日）召開記者會公布放榜安排。(資料圖片)