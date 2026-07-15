DSE放榜｜王錦輝狀元劉子湉小六跳級　曾完成醫院實習選中大醫科

中學文憑試DSE 2026今日（15日）放榜，今年有24位狀元創新高，包括14男和10女，當中超級狀元有11位，包括6男5女。 香港浸會大學王錦輝中小學今年誕生1名女狀元劉子湉（Tina），修讀理科，曾於跳級升讀七年級，是沒有修讀六年級的資優生。劉子湉的首選志願為香港中文大學內外全科醫學士課程，未來亦打算留港發展。



香港浸會大學王錦輝中小學總校長陳偉佳博士（左）與狀元劉子湉（右）。（朱子熙攝）

香港浸會大學王錦輝中小學今年誕生1名女狀元劉子湉（Tina）。（朱子熙攝）

劉子湉自小一入讀該校，學業成績一直名列前茅，其中以科學範疇學科的表現最為突出。她更在短短一年內完成五年級及六年級課程，直接跳級升讀七年級，為一名未曾就讀六年級的資優生。

她曾主動參與並完成多項醫院實習及大學級醫學課程，包括臨床影子計劃及科研項目，從中深化對病人照護、醫療體系及醫學倫理的理解，亦從中立定投身醫學界的志向。

課堂以外，劉子湉的游泳表現優異,亦多次擔任學生領袖，包括學校文化大使主席，多次統籌大型典禮及負責司儀培訓，展現卓越的組織與溝通能力。校方亦形容劉子湉是品學兼優、全面發展的優秀學生。

香港浸會大學王錦輝中小學總校長陳偉佳博士則表示，相信劉子湉不僅能在醫學院嚴謹課程中脫穎而出，日後更將成為卓越的醫生，為醫療專業及社會作出重要貢獻。