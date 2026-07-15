DSE放榜｜學友社輔導熱線接獲逾百求助　關注選科策略副學士課程

2026香港中學文憑考試今日（7月15日）放榜，立法會教育事務委員會議員和課程發展議會價值觀教育常務委員會委員昨晚到訪學友社，瞭解放榜輔導熱線的運作情況、應屆學生需要，並為通宵提供電話和網上輔導服務的義工打氣。



2026香港中學文憑考試放榜前夕，立法會教育事務委員會議員和課程發展議會價值觀教育常務委員會委員深夜到訪學友社，瞭解放榜輔導熱線的運作情況。

熱線自7月11日起投入服務，至昨晚共接獲過百宗求助個案，其中12%涉及非聯招自資副學位課程、11%為放榜準備、10%為聯招選科策略。據資深熱線督導郭健樂和學友社行政總裁梁國成介紹，今年共有上百申請參加義工輔導員；所有輔導員均需接受60小時的培訓並通過測試篩選。

立法會教育事務委員會副主席梁子穎表示，熱線除了提供選科資訊外，情緒輔導也是十分重要。委員朱立威結合地區工作的經驗也表示，學生諮詢從來是其中一個最具挑戰性的工作方向。價值觀教育常務委員會委員、中學校長許振隆則關注AI應用對熱線工作的幫助，但人的角色才是輔導工作的核心。

學友社主席兼立法會議員及價值觀教育常務委員會主席李浩然分享，放榜輔導熱線由 1982年開辦至今，已超過四十年歷史。根據多年經驗總結，世界盃賽事也會影響到同學打電話的節奏和頻率。

學友社放榜輔導熱線：2503 3399