DSE|沙田崇真中學首誕狀元　中一成績中下游漸進步　未來立志從醫

中學文憑試DSE 2026今日（15日）放榜，今年有24位狀元創新高，包括14男和10女，當中超級狀元有11位，包括6男5女。1985年創校的沙田崇真中學今年首次有狀元誕生，狀元鄭一力除主修科外，3個選修科均為理科，分別為生物、代學、物理。



鄭一力於中一時成績並不出眾，全級排名九十多屬校內中下游水平，後來不斷進步，特別是中三的進步最為明顯。另外，鄭同學兒時亦體弱多病，經常都要到診所或醫院專科覆診，因此小時候一度對醫院感到恐懼，但醫護人員對自己一直以來相當照顧，未來希望調換角色，以醫護的身份服務大眾。鄭同學計劃在本地大學修讀醫科，但未選定目標入讀的大學。



沙田崇真中學狀元鄭一力（左）及校長梁潔妍（右）。（彭彥怡攝）

對成為狀元非常驚訝 感謝學校培育

鄭一力指於成為狀元屬意料之外，獲悉成績時感到非常驚訝，認為屬於超水準發揮，特別是個別科目於考試完結後其實感覺發揮不如平時。他感謝學校一直以來的培養，並希望以成績回饋學校。他指自己的理念是「不斷尋求突破與改善自己」，過去不時在網上尋求學習資源或向 AI 請教，務求找到更適合自己，更有效率的學習方法及應試技巧。

自己成壓力來源 AI協助學習

鄭一力亦說家人及老師都沒有給予他太大的壓力，主要的壓力來源還是自己。他指家人非常尊重他，給他很大的自由度，雖然曾於中一入學時因為成績而擔心，但中二起已經放心給他自行規劃溫習時間，亦經常對他說要擔心成績，只要有努力就已經足夠。他亦提到學校老師不會一味催迫成績，反而經常提醒他要適時休息。

被問到對 AI 的方法，鄭一力說自己雖然有使用 AI 協助學習，亦有擔心未來自己的工作會否被 AI 取代。他指 AI 的發展難以預測，但所有人都要面對同樣的議題，因此將心力放在當下已經足夠，畢竟預測十多二十年後的事實在太難。

鄭一力平時亦有觀看世界盃減壓，不過昨晚未有觀看賽事，以免未能起床。他說自己支持法國隊，可惜法國隊已經出局，現時轉而支持英格蘭。

沙田崇真中學梁潔妍校長。（彭彥怡攝）

校長梁潔妍表示，對於鄭一力同學能夠成為狀元感到非常高興，其他同學的表現亦都相當優秀。學生首次誕生狀元，成績對於老師、同學及校友而言，都是一大鼓勵。