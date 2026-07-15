DSE放榜｜喇沙超狀及狀元料讀醫　愛聽Stray Kids及譚詠麟減壓

文憑試今日（15日）放榜，其中喇沙書院有42位同學考獲最佳六科38分佳績，更誕生一位超級狀元許樂，和一位狀元莊梓謙。兩位狀元均表示會留港修讀醫科，暫時未決定入讀哪一間醫學院。



兩人都愛聽歌紓緩學習壓力，其中許樂鍾愛K-POP組合Stray Kids，指他們由寂寂無名的團體走上大舞台，給予他力量堅持努力。狀元莊梓謙則喜愛譚詠麟，可惜未能購入「譚校長」9月紅館演唱會門票，笑言：「如果校長睇緊呢條片嘅話，歡迎畀兩張演唱會飛我！」



喇沙書院超級狀元許樂喜愛聽韓國的流行音樂，鍾愛stray kids。（陳巧恩攝）

喇沙書院狀元莊梓謙表示喜愛譚詠麟，更表示可惜未能購買譚詠麟的演唱會影片。（陳巧恩攝）

喇沙兩狀元計劃讀醫 學校氛圍熏陶讀醫興趣

超級狀元許樂考獲八科5**，收到成績單時感到驚喜，因為在校內評核的表現飄忽不定，考試後亦較擔心中文和英文科成績。他打算留港讀醫，暫時未決定入讀香港哪間醫學院，會再研究兩間學校的醫學研究項目，根據自己興趣選擇，而他的哥哥亦是一名醫科生。他期望成為醫生後可觸不同階層的病人，真正了解他們的需要，以科技和人工智能協助他們改善健康。

考獲六科5**的狀元莊梓謙同樣打算留港讀醫，他提到學校提供足夠機會去發掘興趣，包括舉辦活動讓學生到醫院近距離觀察和感受。再加上，學校有不少舊生選擇醫科路，現時中大醫學院的院長更是喇沙書院的舊生，他認為在這種氛圍熏陶令他對醫科感興趣。

近期KOL女醫科實習生因行為失當被終止實習，有意入行的兩位狀元認為是一個警惕，提醒他們要謹言慎行，亦關注作為醫生的職業操守。

喇沙書院有42位同學考獲最佳六科38分佳績，更誕生一位超級狀元和一位狀元，分別考獲八科5**和六科5**加數學延伸科目M2考獲5*。（陳巧恩攝）

超狀聽K-Pop減壓 狀元喜愛譚詠麟

被問到在備試期間如何減壓，兩位狀元均分享喜歡聽歌減壓，許樂更指喜愛聽韓國的流行音樂（K-POP），鍾愛Stray Kids。他最喜愛該組合《Stray Kids》這首歌，認為歌詞十分勵志，記錄他們由寂寂無名的團體走上大舞台，給予他力量堅持努力。

狀元莊梓謙則喜愛譚詠麟《霧之戀》，認為歌詞意境優美十分吸引。他未能買得「譚校長」9月紅館演唱會門票，對着鏡頭笑言：「如果校長睇緊呢條片嘅話，歡迎畀兩張演唱會飛我！」超級狀元亦隨即表示，希望Stray Kids可以送演唱會飛給他。

AI改作文助溫習 兩人均認同未能取代真人老師

超級狀元許樂指溫習期間有時未必會完成整份作文練習，可能只寫大綱或某段落，這時便會將內容傳給人工智能系統核對及索取評語，再把評語整合成檔案方便溫習。莊梓謙亦會把作文傳給人工智能系統，在老師未有時間批核前先獲得簡短的評語。不過，兩位都認同AI未能取代真人老師，最終的評核亦以學校老師批改的為準。