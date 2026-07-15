DSE｜女拔誕兩狀元　一人料赴牛津讀電腦科學　未憂被AI取代

香港中學文憑試（DSE）今（15日）放榜，15間學校共誕24位狀元，其中拔萃女書院佔兩位。考獲六科5**的程熹，打算到牛津大學攻讀電腦科學，期望未來回港任職創科企業。她指，對於能成為狀元感到意外，憶述曾在考完中文科時，認為「自己考得唔好」。被問會否擔心人工智能（AI）取代她的工作，她認為現時學習電腦不可僅學寫程式，要學習運用程式去解決問題，不擔心會被取替。



圖左起為女拔狀元程熹和羅苡庭。(董素琛攝)

程熹在中文、英文、數學、生物、物理、化學均取得5**成績、M2取得5*成績，公民科亦取得達標成績。她計劃到牛津大學修讀電腦科學，「去英國係因為我由細到大都係香港呢個城市，想體驗一下異地文化，希望將喺英國所學帶返嚟香港」。

她說，從小對科學及數學科感到很有興趣，中學期間參與不少寫程式的比賽，未來到算回港任職創科企業，亦有志改善演算法、提高效能，減少用電量。

程熹說，對成為狀元感到意外，提到身邊有很多有潛質做狀元的人，感謝學校不斷提供學術訓練。她憶述曾在考完中文科時，「覺得自己考得唔好」，惟兩天後便要應考生物科，幸得朋友及父母的鼓勵、調整心情，「後來父母同朋友都有同我講，就係你𠵱家唔應該諗過去」。

不擔心被AI取代 要懂解決問題

AI發展日新月異，被問會否擔心工作被取替，她則指，在學習電腦科學相關學科時，不僅學習寫程式，反而要學習運用程式去解決問題，「而唔係淨係寫一行行code，去做一啲比較manual（手動的）嘅labour task（勞動工作）」。

懂事的她知道去外國留學的花費相當高，她說，目前有為師妹補習，希望賺取學費，減輕父母的負擔。坐在程熹旁的爸爸，聞言後不禁微笑。

圖左起為女拔狀元程熹和羅苡庭。(董素琛攝)

早產患短腸症妹妹 曾留院治療3年 遇溫暖醫生啟發讀醫

羅苡庭中文、英文、數學、生物、物理、化學均取得5**成績、M2取得5級成績，並在公民科達標。她將會留港攻讀醫科，暫未決定到就讀的大學，未來打算從醫。她說，並非來自醫生世家，希望成為醫生，皆因有個因早產而有短腸症的妹妹，曾留院治療3年。她憶述，妹妹的診治醫生除複診見面外，有時候亦會與她外出吃飯、關心她的狀況，因此她未來希望成切身為病人著想的醫生。

羅苡庭同樣表示，對成為狀元感到意外，考試完畢後不認為發揮得特別好，感謝學校老師在溫書假（study leave）期間不斷幫她補課；期間她每日7時起床，溫書六小時。