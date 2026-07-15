DSE放榜｜港華狀元視力餘1成 報港大政治法學 社會變無礙修讀初衷

香港中學文憑試DSE 2026今日（15日）放榜，香港華仁書院今年誕生一名視障狀生。自幼患有先天性眼疾的鄭子絃，視力僅餘不足一成，且情況持續惡化，未來更有完全失明的風險。然而，他依然能夠克服身障，以文科生的姿態，在歷史、地理及經濟等6科勇奪5** 佳績。



他計劃報讀港大政治學與法學雙學位課程，因中三時到高等法院旁聽的體驗，產生對法律的興趣。近年政治及司法環境轉變，他指，不影響其讀法律初衷，相信法律能帶來平等、給予人機會。



香港華仁書院狀元鄭子絃的父親鄭柏倫，大讚兒子十分努力，有此佳績是應得。(吳美松攝)

堅持手寫筆記 加深溫習記憶

鄭子絃自小受受眼疾困擾，日常溫習要將課本貼近面部，閱讀、書寫及整合數據均較一般學生花逾倍時間。在中六備戰衝刺期，他每日平均花近10小時溫習及操練試卷。為了將知識內化，他堅持手寫筆記，深信慢慢書寫的過程比用鍵盤打字更能加深記憶。

儘管面對視力挑戰，他在課外活動方面同樣表現積極，他不僅是學校棋藝隊隊長，更曾於徵文比賽獲獎，並獲「昇普計劃」（AAHK／Access Abroad Hong Kong）全額資助參與英國劍橋大學學術交流團，此前亦已獲得四間英國大學的錄取通知。

歷史、地理及經濟奪5**

文科狀元的鄭子絃，選修歷史、地理及經濟的鄭子絃。在今屆文憑試勇奪六科 5**，並在公民與社會發展科取得「達標」成績。他說其法律夢源於中三時，由老師帶領到高等法院旁聽，法庭的嚴肅運作與理性邏輯深深啟發了他。他表示，沒有特別志向，但當時旁聽的體驗，令他決定將來在法律界發展。

鄭子絃視力不足一成，但仍能奪佳績。(吳美松攝)

港政治及司法環境轉變 不影響讀法律初衷

他亦曾於中五暑假在學校引薦下，跟隨一名區域法院暫委法官觀察法庭訴訟程序，近期更參與了大律師公會與青年廣場聯辦的實習計劃。

被問及近年本港政治及司法環境轉變，包括《基本法》23條立法等，會否動搖其讀法學的決心時，鄭子絃表示，近年社會事件並不影響其初衷，他相信能透過學習與未來的工作，協助維持香港的法律系統，確保社會公平公義。

面對未來可能失明的危機，他表示會利用讀屏軟件等輔助科技克服工作難關。他也特別感激父母在深夜溫習時遞上一句「快點睡」等微小溫馨的關懷，成為他堅持下去的無盡動力。

香港華仁書院校長陳偉倫盛讚鄭子絃專注力高，「不輕易受外界影響」，透露他在放榜前的溫習階段，即使外界喧鬧，仍能獨自一人在輔導室內心無旁騖地苦讀。

愛打乒乓球 曾是合唱團男高音

另外，狀元鄭子絃稱自己有不少興趣，小學時是乒乓波校隊，直至現時仍有跟隨教練練習；他亦參加過合唱團，亦曾是男高音。

鄭子絃父親、任公務員的鄭柏倫大讚兒子十分努力，有此佳績是應得。他指，兒子患有眼疾，學習之路，大多要靠兒子堅持及付出。被問到打算如何慶祝，他指會簡單一家人「食餐飯」。

鄭柏倫為高級行政主任(高等教育)，他提到兒子在幼兒時已經要戴弱視眼鏡，不過他堅決要兒子如普通人般長大，故此拒絕送他到專教育視障學生的心光學校就讀，而是入讀一般中小學。

鄭子絃計劃到港大讀政治學與法學。父親鄭柏倫親吻兒子，打算一家人食餐飯慶祝。(吳美松攝)

除鄭子絃外，華仁同屆亦有兩位「探花」表現亮眼。考獲4科5** 佳績的林曉宇，選修生物、化學、物理及數學延伸一（M1），其升學志向為入讀中文大學內外全科醫學士。林同學透露，兩歲時曾感染肺炎鏈球菌，自此體弱多病。在求醫過程中，他深感病人面對病痛的悽慘，同時體會到醫生的偉大，立志未來投身醫療界，以同理心與病人同行。

另一位同獲4科5**的王永諾，則選修數學延伸二（M2）、物理、化學及經濟。他自中四修讀物理科起，便對物理理論產生濃厚興趣，計劃報讀港大工程學士課程。

三人未揀海外升學 有人擔心人生路不熟

至於會否考慮海外升學，王永諾稱去到外國會「人生路不熟」，自己一個人的話，是比較孤獨的，「我就唔覺得我可以承受得到呢種孤獨。」鄭子絃亦完全同意，他指一度考慮過海外升學，不過他希望熟悉本地法律程序和體系，宜須置身香港，屬頗重要的經驗。

林曉宇則同樣末有海外升學想法，因香港的大學都很排名高，信任香港的教育制度，其次，如計劃在港執業，宜在本地讀醫，考慮海外的醫療技術與本地有差異。