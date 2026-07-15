DSE｜聖保羅男女5狀元全讀醫　狀元談醫德與初心：唔好攞讀醫晒命

中學文憑試今日（15日）放榜，24名「狀元」或「超級狀元」中有5人來自傳統名校聖保羅男女中學，包括兩名狀元及三名超級狀元。五人均打算留港讀醫，其中患有先天心臟病的狀元小時候受醫生照料啟發，亦有狀元因為朋友精神受困擾而立志為精神科醫生，稱「不求大富大貴」。



被問到對近期有實習醫生行為不當的看法，狀元們都認為是「人」的問題，又提醒要謹記從醫的初心。亦有狀元提醒太高調容易惹禍，稱「唔好拎讀到醫晒命」。



DSE 2026狀元全名單。

聖保羅男女中學有五人成為狀元或超級狀元。（鄧倩螢攝）

聖保羅男女中學有五人成為狀元或超級狀元。（鄧倩螢攝）

過去多年都出產不少DSE狀元的聖保羅男女中學，今年「冧莊」，今年繼續是出產最多DSE的學校。其中蔡善行、莊以臨考獲6科5**及公民科A成為狀元；王繹嘉、陳凱然、馬端行則考獲「超級狀元」，即7科5**及全民科A。

蔡善行打算入讀港大醫科，期望日後成為精神科醫生。（鄧倩螢攝）

狀元蔡善行：不求大富大貴 冀成精神科醫生支援身邊人

五名狀元都期望留港入讀本地大學醫科課程。期望入讀港大新課程「DMS傑出醫科學人」的蔡善行表示成長路上，身邊有朋友受情緒困擾，自己不懂得安慰他們，故希望日後成為精神科醫生支援身邊人。他又指，現時精神科藥物大多只能舒緩相關症狀，「無絕對解藥」，因此希望多研究這方面，找出實質解決方法。他又指自己不求大富大貴，若為錢財大可考慮財金科目，強調自己渴望助人，甘願為此而付出。

莊以臨患有先天心臟病，小時候因心律不正不時要經常入院，受到醫生照顧，因此希望從醫。（鄧倩螢攝）

有狀元患先天心臟病冀成醫生效力香港：好鍾意呢個地方

莊以臨則希望入讀中大醫科，他患有先天心臟病，小時候因心律不正不時要入院。他小時候害怕打針，「驚到喊、震，要攬住媽媽」，但醫生都很有耐性和愛心，啟發他從醫，「將來都要做咁樣嘅醫生」。他希望未來成為兒科或心臟科醫生，又指「好鍾意香港呢個地方」，希望為香港公共衛生出一分力。

王繹嘉打算入讀中大醫科。（鄧倩螢攝）

王繹嘉亦希望入讀中大醫科，是因為有家人因癌症離世，其治療過程令他體會到醫生有很大責任及使命。除了救人之餘，亦要懂得做病人角度出發，支持及安慰病人。

陳凱然、馬端行則未選定心儀的大學。陳指，她出世後不久便留醫深切治療部，家人後來提起當時醫生十分照顧他和家人，對她明白醫生除了救人性命之餘，亦給予病患希望。馬則指，對生物興趣較大，因此希望從醫。

陳凱然指，對生物興趣較大，因此希望從醫。（鄧倩螢攝）

陳凱然指，對生物興趣較大，因此希望從醫。（鄧倩螢攝）

評實習醫生風波 蔡善行：忠於自己理念 莊以臨：謹記讀醫初心

近日實習醫生Angel涉嫌行為不當被中止實習，被問到對看法，蔡善行認為「事在人為」，強調醫療操守需靠醫生自律，又認為醫生要忠於自己救濟世人的理念。莊以臨則認為，事件涉及個人的道德底線及原則，是個人品格的問題。他又認為要保持初心。

唔好攞讀到醫嚟晒命，要記得返自己讀醫嘅初心係幫人，太高調我覺得容易惹禍。 莊以臨

馬端行亦認同是涉及個人問題，又提到西方醫學之父希波克拉底（Hippocrates）的「Do no harm」原則，認為醫生若緊守原則，這樣的風波便不會發生。

馬端行認為，醫生應謹守原則。（鄧倩螢攝）

聖保羅男女中學有五人成為狀元或超級狀元。（鄧倩螢攝）

聖保羅男女中學有五人成為狀元或超級狀元。（鄧倩螢攝）