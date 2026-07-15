DSE放榜｜培正中學超狀熊鎧蕎聽歌彈琴減壓　何卓諾鍾情Eason舊歌

中學文憑試DSE 2026年今日（15日）放榜，今屆有24名考生成為「狀元」，是歷屆最多，分別來自15間學校。何文田培正中學分別誕生1名女超級狀元及1名男狀元。該校的狀元熊鎧蕎及何卓諾均立志讀醫，同樣首選中文大學醫科， 盼學有所成回饋社會。



被問及平時如何減壓，熊鎧蕎表示喜歡聽流行音樂及與朋友四手聯彈。她形容四手聯彈有「開盲盒」的感覺，每次夾歌都有新驚喜，不像獨奏般枯燥。她透露喜歡韓國女團BABYMONSTER和本地歌手呂爵安（Edan）。何卓諾則表示會演奏大提琴和打電子鼓。他指中六時自學打鼓，認為打鼓可以讓他發洩情緒，暫時有喘息的空間。他又說喜歡聽音樂，特別鍾情《K歌之王》、《重口味》和《夕陽無限好》等經典歌曲。



超級狀元熊鎧蕎形容成績喜岀望外 感謝父母支持

培正中學超級狀元熊鎧蕎考獲七科5**，計劃入讀中大醫科，原因之一是身旁的父母是中大舊生。（何姿瑩攝）

超級狀元熊鎧蕎在考獲七科5**佳績，其中包括生物、化學、經濟、數學延伸部份一（M1）。今次成為超級狀元熊鎧蕎表示收到成績的一刻感喜岀望外，她坦言放榜前一日感到忐忑不安，並非對每一科都有把握。她表示，讀書過程未有受父母催迫，但自認對自己有要求，會為自己設定目標，屬於「自己畀壓力自己」。她特別感謝父母悉心照顧及陪她去旅行散心，同時感激老師課後願意陪伴學生，甚至在備戰期間仍解答難題及提供學習資源，亦感謝求學路上有朋友互相扶持，一同渡過備戰時光。

超級狀元熊鎧蕎表示，從小對醫療行業感興趣，曾參與中大的「暑期臨床體驗計劃」，鍾情校園環境與氣氛。她提到大部分師兄師姐均在中大就讀，父母亦是中大舊生，家庭背景令她對中大更有歸屬感，「其實都係好自然就想讀醫，而且而家嘅環境，選擇專業科目比較好。」

她特別提到，中文作文是自己的弱項，曾經感到氣餒，但最終能取得佳績感到開心。她表示為了改善寫作，她會上網搜尋提示和例子，學習寫作框架與鋪排，並強調「會自己諗吓，不停去試」，反覆練習務求進步。

家人未料熊鎧蕎成狀元 讚女兒一直自行規劃學業與活動

對於女兒考獲驕人成績，熊鎧蕎媽媽直言感到喜出望外，坦言當初「無諗過阿女會攞到」。她深明在香港讀書壓力大，因此一直採取開明態度，一切以女兒的興趣為先。這份開明造就了鎧蕎的獨立性格。熊媽媽欣慰地表示，女兒在學業與課外活動上完全是「一腳踢」，由她自己一手包辦妥當。

熊爸爸亦補充指，女兒從小就十分獨立，而且兒時愛玩模擬醫生的遊戲，一早埋下了行醫的種子。他續稱，其後參加中大的暑期體驗營，進一步拓闊了女兒的眼界，堅定了女兒的想法，而學校在多元發展上的培養亦應記一功。

狀元何卓諾：讀得開心自然享受學習

培正中學狀元何卓諾亦計劃入讀中大醫科，感恩每日有家人、老師、朋友的培伴。（何姿瑩攝）

男狀元何卓諾於6科取得5**，選修科為物理、化學、資訊及通訊科技，而數學延伸部份二（M2）則取得5*。他直言對成績感到驚喜，更指自己有盡力應考DSE，取得任何成績都無需介懷，如今成為狀元更是「賺咗」。他形容自己是一個幸福的人，得到家人、老師和朋友的支持陪伴，每日有父母陪伴已經足夠，他們亦給予適當的壓力推動自己讀書備戰。何卓諾分享學習心得時說：「讀得開心，自然享受學習過程，先會繼續鑽研下去。」

何卓諾則指，參與相同的中大暑期體驗營期間，有機會聽到早前因病離世的無國界醫生黃詠儀分享，令他深受鼓舞。他憶述，黃醫生見證戰埸上的生離死別，仍堅守崗位，即使身患疾病亦堅持到處分享經歷。他認為每個人都有長處，應該好好發揮，回饋社會。他又提到，在中大的師兄姐十分包容，校園氣氛良好，令他更堅定選讀中大醫科的決心。

何媽媽坦言深明學生看重學校成績，但成績並不代表一切，她同時寄語兒子「要飲水思源、回饋社會和母校。」在金榜題名之際，他們亦不忘點名感謝班主任及英文科羅老師的付岀，與學生建立的深厚師生關係，成為了他們求學路上最強大的後盾。