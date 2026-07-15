DSE放榜｜腦部麻痹考生考獲最佳5科15分 期望向工程方面發展
DSE中學文憑試放榜不只考獲高分佳績的考生高興，有努力發揮自己最佳表現的學生亦值得表揚。今屆考生陳宇禧因出生時腦部缺氧一分鐘，而患腦部麻痹，手部肌肉能力較弱。身體的限制並沒有限制他在學業上的追求，在今屆最佳五科考獲積點15分，當中數學考獲第4級。
陳同學未來期望向工程方面發展。他分享學校除了提供考試訓練之外，亦為使用電腦應考的學生提供不少實用知識，應對突如其來的電腦故障問題。
在紅十字會雅麗珊郡主學校就讀的陳宇禧，核心科中文考獲2級、英文2級和數學4級；選修科生物和物理分別考第3級和第4級，唯公民科失手未能達到標準。他對此科成績有少許失望。
反而一向語文能力比較低的他，對今次兩科文科能考獲2級感到喜出望外。他說，考試完結後最擔心英文科，「語文方面真係好差，冇idea support（主意支撐）文章，vocab（詞彙）亦都唔夠，有時諗到但係唔知點表達」，所以幸好最後考獲入讀副學士的最低要求，學校今早已陪同他到香港大學專業進修學院工程科進行面試，初步已經收到該校的錄取通知書。
由於從小跟學校參與不少科學比賽，包括水底機械人等，亦對自動化、無人駕駛和低空經濟等感興趣。工程科專題功課很多時候可以用電腦繪圖完成，所以他認為身體機能能應付到未來學習需要，因此有意在此方向發展。
一篇中文科範文抄一小時 拖慢溫書進度 日溫兩至三小時
由於陳同學手部肌肉較弱，所以在寫字需求較多的科目例如中文和英文均可以打字作答，而數學和物理這些需要書寫較多符號的科目，可以手寫板方式作答。陳同學溫習中文科的方法是不斷抄寫範文內容，但因為雙手能力較弱，而且容易感到疲累，所以一篇範文通常要花費一個小時，甚至一個半小時抄寫，導致溫書時間嚴重拖慢。
他由中五下學期開始操卷，每日大約溫習兩至三小時，即使身體機能比普通學生約他亦從來沒有感到沮喪，一直相信自己的能力，相信自己與他人無異。備試期間亦一直用正向心態面對，「DSE（文憑試）係每個學生都要經歷，所以都係盡做。」
文憑試期間出現突發小情況 訓練有素應付自如
他提到學校的老師除了教授考試技巧和課本知識外，亦會因應他是使用電腦作答的考生而多加教導有關使用電腦的技巧，例如提醒「做一做就要save一save（儲存）」。他憶述有一次參加校內考試，考試完結一刻遇上電腦系統故障導致答案全部消失，當時需要擇日回校重考。
這些經歷亦為他提供機會提早預習應對不同的電腦突發情況，例如這次考公開試，出現過數次答案移位，答案失蹤的情況，雖然當刻心情是有點害怕，但因為應對得多所以能夠盡快修正。
媽媽試盡辦法協助兒子跨越身體難關
陳同學的媽媽亦在旁陪伴受訪。她重提當年陳宇禧出生時腦部缺氧一分鐘導致身體機能發展不健全，當時接生的醫生已「打定輸數」認為兒子這一輩子很難可以走路和說話。但陳媽媽並沒有放棄治療，反而帶着兒子隻身到港進行多方面治療，包括針灸、游水、跑步和學習敲擊樂。
學校放假時，陳媽媽更會綁一個大約一斤重的沙包在兒子的雙腳，然後帶着他去行山，藉此訓練他走路的能力。她說：「無論用咩方法，同佢行樓梯，就算佢淨係識得爬都要就算練到嘔都要繼續練。」
由出生不懂合口導致不懂說話 到今能夠自主說話
一直以來媽媽對他的學業成績並沒有太大要求，反而是對他活動能力有着極高要求，由出生不懂合口導致不懂說話、以及不能自主走路，到今更能夠自主說話，亦尚算清晰，而且走路完全沒有問題。
媽媽亦沒有後悔從幼稚園開始把兒子送到特殊學校上課，十分感恩一直以來學校提供多方面支援，例如治療師、物理治療師、老師和社工，令兒子能夠保持單純，一直認為自己與其他學生沒有分別。