DSE放榜｜腦部麻痹考生考獲最佳5科15分　期望向工程方面發展

DSE中學文憑試放榜不只考獲高分佳績的考生高興，有努力發揮自己最佳表現的學生亦值得表揚。今屆考生陳宇禧因出生時腦部缺氧一分鐘，而患腦部麻痹，手部肌肉能力較弱。身體的限制並沒有限制他在學業上的追求，在今屆最佳五科考獲積點15分，當中數學考獲第4級。



陳同學未來期望向工程方面發展。他分享學校除了提供考試訓練之外，亦為使用電腦應考的學生提供不少實用知識，應對突如其來的電腦故障問題。



陳宇禧考獲最佳五科15分成績，雖然有特殊學習需要但仍相信自己與普通學生無分別（陳巧恩攝）

在紅十字會雅麗珊郡主學校就讀的陳宇禧，核心科中文考獲2級、英文2級和數學4級；選修科生物和物理分別考第3級和第4級，唯公民科失手未能達到標準。他對此科成績有少許失望。

反而一向語文能力比較低的他，對今次兩科文科能考獲2級感到喜出望外。他說，考試完結後最擔心英文科，「語文方面真係好差，冇idea support（主意支撐）文章，vocab（詞彙）亦都唔夠，有時諗到但係唔知點表達」，所以幸好最後考獲入讀副學士的最低要求，學校今早已陪同他到香港大學專業進修學院工程科進行面試，初步已經收到該校的錄取通知書。

由於從小跟學校參與不少科學比賽，包括水底機械人等，亦對自動化、無人駕駛和低空經濟等感興趣。工程科專題功課很多時候可以用電腦繪圖完成，所以他認為身體機能能應付到未來學習需要，因此有意在此方向發展。

陳宇禧認為現時不同的新科技均需要工程人員協助於是有意投身此行列（陳巧恩攝）

一篇中文科範文抄一小時 拖慢溫書進度 日溫兩至三小時

由於陳同學手部肌肉較弱，所以在寫字需求較多的科目例如中文和英文均可以打字作答，而數學和物理這些需要書寫較多符號的科目，可以手寫板方式作答。陳同學溫習中文科的方法是不斷抄寫範文內容，但因為雙手能力較弱，而且容易感到疲累，所以一篇範文通常要花費一個小時，甚至一個半小時抄寫，導致溫書時間嚴重拖慢。

他由中五下學期開始操卷，每日大約溫習兩至三小時，即使身體機能比普通學生約他亦從來沒有感到沮喪，一直相信自己的能力，相信自己與他人無異。備試期間亦一直用正向心態面對，「DSE（文憑試）係每個學生都要經歷，所以都係盡做。」

文憑試期間出現突發小情況 訓練有素應付自如

他提到學校的老師除了教授考試技巧和課本知識外，亦會因應他是使用電腦作答的考生而多加教導有關使用電腦的技巧，例如提醒「做一做就要save一save（儲存）」。他憶述有一次參加校內考試，考試完結一刻遇上電腦系統故障導致答案全部消失，當時需要擇日回校重考。

這些經歷亦為他提供機會提早預習應對不同的電腦突發情況，例如這次考公開試，出現過數次答案移位，答案失蹤的情況，雖然當刻心情是有點害怕，但因為應對得多所以能夠盡快修正。

媽媽試盡辦法協助兒子跨越身體難關

陳同學的媽媽亦在旁陪伴受訪。她重提當年陳宇禧出生時腦部缺氧一分鐘導致身體機能發展不健全，當時接生的醫生已「打定輸數」認為兒子這一輩子很難可以走路和說話。但陳媽媽並沒有放棄治療，反而帶着兒子隻身到港進行多方面治療，包括針灸、游水、跑步和學習敲擊樂。

學校放假時，陳媽媽更會綁一個大約一斤重的沙包在兒子的雙腳，然後帶着他去行山，藉此訓練他走路的能力。她說：「無論用咩方法，同佢行樓梯，就算佢淨係識得爬都要就算練到嘔都要繼續練。」

由出生不懂合口導致不懂說話 到今能夠自主說話

一直以來媽媽對他的學業成績並沒有太大要求，反而是對他活動能力有着極高要求，由出生不懂合口導致不懂說話、以及不能自主走路，到今更能夠自主說話，亦尚算清晰，而且走路完全沒有問題。

媽媽亦沒有後悔從幼稚園開始把兒子送到特殊學校上課，十分感恩一直以來學校提供多方面支援，例如治療師、物理治療師、老師和社工，令兒子能夠保持單純，一直認為自己與其他學生沒有分別。