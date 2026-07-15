DSE｜英華女校文科超級狀元　家庭薰陶愛好文史醉心《笑傲江湖》

中學文憑試（DSE）今日（15日）放榜，英華女學校今年誕生一位文科超級狀元。唐小雅在中、英、數、中國歷史、中國文學、經濟，以及M2七科均取得5**，並於公民科達標，成為超級狀元，計劃報讀香港大學工商管理學學士（法學）及法學士的雙學位課程。



她自幼受家庭薰陶，父親經常和她講《三國演義》、《紅樓夢》的故事，令她高中主動選修文學、中國歷史。備戰文憑試期間，她每天抽一小時彈古箏、而金庸武俠小說更成心靈慰藉，當中最愛《笑傲江湖》，欣賞主角令狐沖堅守心中的正義，順從本心行事的性格。



英華女校超級狀元唐小雅和校長。（李可榆攝）

唐小雅在中、英、數、中國歷史、中國文學、經濟，以及數學延伸單元一取得7科5**的佳績，公民與社會發展科亦達標。（李可榆攝）

文史緣自父親薰陶 父母開明支持追尋興趣

唐小雅父母從商，他的父親從小時就向她講述《三國演義》、《紅樓夢》的故事，受其薰陶，唐小雅因此於高中修讀中國文學和中國歷史科。即使有「文科出路狹窄」的顧慮，唐小雅的母親也尊重女兒興趣，但為了日後「多個出路」，她額外修讀經濟科，平衡興趣與就業前景。

母親曾建議她學習鋼琴，她堅持三年後發覺毫無興趣，轉而學古箏。唐小雅亦表示多數家長會覺得學琴耗費金錢，但她的父母依舊尊重她的抉擇，升讀大學也希望組建中樂團。

細品《笑傲江湖》 從令狐沖覓前行力量

唐小雅在備試期間睡前一小時會徹底放下書本，透過彈古箏、打機、觀看內地劇集、打羽毛球放鬆，而閱讀金庸武俠小說更是她的心靈慰藉，當中最愛《笑傲江湖》。

武俠小說的角色縱使前期潦倒困苦，最後總能尋得屬於自己的出路。 唐小雅

她舉例《笑傲江湖》主角令狐沖亦正亦邪，沒有困於世俗劃定的善惡標準，堅守心中的正義，順從本心行事，這份品格在「現實中很難找到」。

唐小雅為學弟妹寫下寄語「長風破浪會有時，直掛雲帆濟滄海」。（李可榆攝）

AI可輔助學習 無法取代人文溫度

現時AI盛行，唐小雅認為不必全盤抗拒，自己也會使用AI輔助中文寫作。當被問及是否擔憂AI取代工作，她笑對記者說，「你們的採訪問題可以用AI生成，而我會更想和一個人聊天，而不是和一個機械。」她認為AI可以取代部分工作，但不會取代人，最重要的是「人與人之間的聯繫」。

刪 IG 免攀比焦慮 行善蓄力應戰 DSE

備戰文憑試期間，唐小雅更主動刪除社交平台IG，因爲擔心看見別人「今天溫了9個鐘」會感到焦慮。她亦曾和同學為宏福苑火災災民線上捐款，將此化作複習的動力。

回望求學路途，她向一眾同學送上寄語：

我並非遠勝旁人，只不過比較幸運。每個人都會經歷高低起伏，就像朝代有興衰。無論在何處境，都要保有向前邁進的動力。 唐小雅