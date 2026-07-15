DSE｜聖保羅書院超狀倫理宗教科奪5**　稱哲學元素助日後學習法律

今日（15日）中學文憑試放榜，今屆破紀錄有24名狀元，當中11人是超級狀元，包括聖保羅書院朱瑋韜。作為文科生的他，在倫理與宗教科奪5**，為首名狀元應考該科。他指，選科以興趣和能力為先，加上科目用英文考核，對其而言，容易考獲理想等級。另外，他有意修讀港大工商管理學及法學雙學位課程，倫理哲學內容可為法律學習打底。



聖保羅書院的朱瑋韜是「超級狀元」，計劃修讀港大工商管理學學士及法學士課程。（李可榆攝）

首名狀元選讀倫理宗教科 以往考5**人數僅個位數

屬文科超級狀元的朱瑋韜考獲7科5**，包括經濟、歷史、倫理與宗教、數學延伸M1。值得留意是，倫理與宗教科本身屬「冷門」科目，報考人數不足千人，考獲5**人數更少至個位數，他是首名有應考倫理與宗教科的狀元。

他指，選科以興趣和能行為先，當時文科成績優於理科，便修讀倫理與宗教等；而該科用英文考試，容易考獲理想等級，倫理哲學內容更可為法律學習打底。

朱瑋韜從小喜歡閱讀，形容「睇書好快睇完」。他看英文書多於中文書，喜歡非虛構小說（non- fiction），最近閱讀的一本書是邁克爾・桑德爾（Michael J. Sandel）著作《正義》。他喜歡書中「平等」的概念，亦令他體會到法律不存在非黑即白的標準答案，可以站在不同立場展開辯論。

聖保羅書院的朱瑋韜（左）是「超級狀元」，計劃修讀港大工商管理學學士及法學士課程。（李可榆攝）

稱文憑試「馬拉松而非短跑」 忌過度溫習身心耗竭

備考階段，朱瑋韜每日溫習約8小時，從不超過10小時。他形容DSE是「馬拉松而非短跑」，長時間透支溫習容易身心耗竭；文科考核重視邏輯鋪排，無須海量重覆操練，充足休息反而穩定應試狀態，閒暇時會透過打籃球、聽音樂調節壓力。

對於AI學習工具，他指，甚少使用。他指出文科作答要求長篇論述，免費AI更適合簡短答案，例如經濟問題，對其他文科幫助有限。