JUPAS放榜｜15857人獲取錄　6名DSE狀元入中大　5人讀環球醫學

JUPAS大學聯招今日（10日）9時放榜，香港大學與中文大學的DSE文憑試狀元之爭揭曉。今年DSE共誕生8名狀元，包括4名超級狀元，中大取錄當中6名狀元，其中兩名超級狀元將入讀醫學（環球醫學領袖培訓專修）課程，另一名超級狀元則入讀計量金融學及風險管理科學。港大則取錄一名狀元，剩下一名狀元將赴英國升學。



大學聯招處表示，今年共有39,523人申請JUPAS，最終15,857名學生獲派學位，錄取率為40%，九成升讀BAND A（首三個）志願的課程。



▼2022年DSE中學文憑試狀元▼



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40%申請學生獲取錄 9成讀首三志願課程

大學聯招處表示，今年有15,857名學生經JUPAS獲派八大教資會資助全日制學士學位、都會大學自資全日制學士學位或教大教資會資助全日制高級文憑課程學位，錄取率為40.12%。

獲取的學生之中，89.63%、即14,212人獲其BAND A（第1至3）志願課程取錄；5.78%、即916獲BAND B（第4至6）志願課程取錄；亦有187人、即1.18%獲BAND E（第16至20）志願課程取錄。

另有3,465名學生獲取錄入讀SSSDP「資助計劃」全日制學士學位課程，當中2,684人、約77.46%獲BAND A志願取錄。

中大：取錄57%考獲4科5**以上學生

今屆DSE共誕生8名狀元，即考獲7科5**或以上，其中4人更是連同數學科延伸部份均獲5**的超級狀，當中6人表明冀留港讀醫。中大表示，8名狀元之中，6人將入讀中大，其中5人入讀醫學（環球醫學領袖培訓專修），包括兩名超級狀元，另有一位超級狀元則入讀計量金融學及風險管理科學。

中大稱，全港考獲4科5**以上的學生，57%獲中大取錄，比例為全港院校最高；5科5**或以上則有63%；6科5**或以上有70%；7科5**或以上則有75%

收生最高分10個課程 中大佔一半

中大續稱，以最佳5科成績中位數計算，全港收生最高分的十個課程中，五個為中大課程，分別為醫學（環球醫學領袖培訓專修）、醫學、計量金融學及風險管理科學、環球商業學和計量金融學。醫學（環球醫學領袖培訓專修）今年錄取共41名考生，自推出以來連續9年成為全港收生成績中位數最高分的學科。

中大今年有多達13個課程或專修範圍，錄取了達33分或以上的考生，中大今年將加碼獎勵文憑試成績優異之學生，考獲一科5**或以上成績的學生均可獲得入學獎學金，今年共有778位新生受惠。

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一狀元入讀港大 另一狀元赴英

至於剩餘兩位狀元，其中一人在放榜當日表明將赴英國劍橋大學升學，另一名冀入讀港大醫學院，故料已被港大取錄。港大稱，今年共頒授16名「明德學子」，代表其為各學院中考獲最佳成績學生，將獲10萬元或以上獎學金；另有52名學生獲「文憑試Top 1%獎學金」，每人可獲5萬元或以上獎學金。港大稱，今年取錄了86名本地非華語考生，人數為全港最多。

科大則稱，今年經JUPAS取錄1,848名學生，當中99.3%入讀Band A志願課程，新生最佳五科平均成績為5級，平均收生成績最好的學科為量化金融學 ，共取錄20位學生。

至於教大今年透過聯招取錄約914名文憑試考生，數字與去年相若；浸大則錄取超過1,100名申請人派出正式遴選取錄資格，當中超過85%入讀Band A志願課程。

理大則稱今年共取錄了2,222名聯招生，其中逾91%入讀Band A志願課程，整體收生成績理想，當中平均成續最佳學科為物理治料，學生每科平均5*。城大今年則取錄1,600名學生，當中90%入讀Band A志願課程，今年報讀城大人數上升6.94%，有34名學生獲頒「城大香港精英奬學金」。

▼7月20日 DSE中學文憑試狀元學校放榜情況▼

