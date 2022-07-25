DSE放榜｜正生書院學生取得4分 校長陳兆焯：考生都是人生狀元

上星期DSE放榜，不少媒體爭相報導各大「狀元」成績。而另一邊廂，正生書院校長陳兆焯就分享了一張另類「狀元」成績單，今年有六名考生參加公開試，不少同學都獲得1122的成績，其中有學生1科4分，讓陳兆焯感到感動，更表示：正生每年考生都是人生狀元。



正生書院校長陳兆焯日前在其Facebook專頁分享了一張另類「狀元」成績單，表示「昨日 DSE 放榜社會充斥著「超級狀元」誰屬，來自甚麼學校、選讀甚麼科目、對未來有何寄望等等報道。當然也有不少朋友關心正生書院六名考生的情況，我決定反一反高潮，和大家分享一張絕不符傳統「狀元」定義的成績單。」只見成績單上其中一科獲得4分成績，「老師同工們正為同學取得一科4️分而喝采」

正生書院校長陳兆焯就分享了一張另類「狀元」成績單。（圖片：正生書院陳兆焯 Chan Siu Cheuk）

陳兆焯續指「正生同學歷經種種人生跌宕，從低谷站起，完成這場考試、所得的每一分都是他們努力的結果。我以他們為傲，正如我每年都說，正生每年的考生都是人生狀元。」亦祝福他們永不放棄「祝願他們畢業後繼續努力走人生的路、面對每一個挑戰。我也寄語其他成績未如理想的同學，人生沒有成功與失敗，只有放棄與不放棄，祝願大家。」