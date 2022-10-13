JUPAS｜中大首辦港深跨境上課學位　雙主修跨學科　保證實習機會

香港中文大學公布將與中文大學（深圳）合辦跨學科數據分析雙主修課程，學生將需要於兩地校園上課。課程將保證學生可以獲取錄參加「在學、在職計劃」，屆時學生可選擇於大三及大四參與該計劃，於企業或非政府組織等參與全職工作實習，並收取與全職員工相約的薪金。課程首批學生將於2023年9月入學，應屆DSE考生將可經大學聯招（JUPAS）報讀課程。



中文大學公布將與中文大學（深圳）合辦跨學科數據分析雙主修課程，學生將需要於兩地校園上課。（盧勁揚攝）

跨學科數據分析雙主修課程為香港中大與深圳中大首個讓學生於兩地校園修讀的雙主修課程，學生修讀課程四年期間，會分別於香港中大及深圳中大校園上課兩年。

學術方面，學生可在指定學術範疇中選修由兩地學校開設的課程。學生將以跨學科數據分析課程為其中一門主修，另一門主修科則可以從香港中大或深圳中大開辦的指定課程中選擇，涵蓋統計學、信息工程學、工商管理、電子與計算機工程、金融工程等學科。

課程另一特點在於學生保證可參加實習計劃，學生可選擇於大三暑期及大四第一學期參加實習，為期6至8個月，薪金會與實習公司的全職員工相若，讓學生畢業前獲得更多工作經驗、而提供實習職位的公司不乏跨國企業和四大會計師樓。

校方指，課程仍待中大教務會審核，將於2023學年取錄首批約40至50名學生，香港中大和深圳中大各佔一半名額。香港中大將循聯招和及其他一般途徑收生，應屆文憑試考生將可循聯招報讀課程。