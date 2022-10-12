THE世界大學排名　城大升52位躋身全球百大　港大中大差距拉近5位

英國《泰晤士高等教育》（Times Higher Education，THE）公布最新的世界大學排名，英國牛津大學連續7年成全球最佳大學。



香港院校在THE排名榜中，首次有5所大學躋身全球百大，包括香港大學、中文大學、科技大學、理工大學以及首次躋身百大的城市大學。城大大升52位，另有三間排名都上升，中大向前四級，港大則跌一級，兩大差距拉近5位，中大仍未能威脅港大一哥地位。



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哈佛居次 劍橋史丹福並列第3位

是次排名涵蓋全球1799間大學，英國牛津大學再度獲評全球最佳大學，是該校連續7年位居榜首。排第2的是美國哈佛大學，而英國劍橋大學和美國史丹福大學則並列第3位。

《泰晤士高等教育》世界大學排名2023，全球最佳十間大學。

清華大學全第16位成亞洲一哥

亞洲區方面，排名最高的是第16位的清華大學，其次是第17位的北京大學以及今年排名上升2名的新加坡國立大學。至於香港排名最高的是香港大學，今年跌一級至31位，於亞洲區內排第4位。此外，新加坡南洋理工大學今年排名由46位，上升10級至36位，亞洲區內排第5位。

《泰晤士高等教育》世界大學排名2023，亞洲區排名最高十間大學。

今年本港有5間大學躋身全球百大，除香港大學排名微跌1位外，中文大學、科技大學、理工大學和城市大學排名均有不同程度上升，其中城市大學排名升幅最高，由151位上升至99位，首次躋身百大之列。

港大：可提升在國際間聲譽

香港大學表示一直致力為學生提供優質教育，在教學、研究及知識交流等多方面力求卓越。我們確信透過實踐港大勾劃的未來願景藍圖，致力成為亞洲的世界級大學，將更提升港大在國際間的聲譽。

科技大學對排名上升8位感到欣喜。校方表示，一向視排名為參考，以助了解學校表現，並掌握需要完善的地方，大學將一如既往，不斷求進，以提供優質教育及創新科研為己任。