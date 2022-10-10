中大學者：市民旅遊或帶BA.2.75回港　暫不宜放寬安老院舍措施

中大一項針對安老院舍的研究指，院友對BA.4或BA.5的血清保護率為50%，院工則達85%，即目前院友仍有50%、員工15%機會感染BA.4或BA.5，或形成院舍「防疫缺口」。領導研究團隊的中大醫學院公共衞生及基層醫療學院助理教授郭健安今早（10日）在電台節目表示，隨放寬入境限制至0+3，去旅行的市民有機會將新變種病毒株BA.2.75或BA.2.75.2帶回社區，而本港長者疫苗接種率未達好高水平，故防寬院舍措施應保守些。



他又建議，政府可安排人員駐安老院舍為員工及院友做核酸檢測，而當院友三針接種率達到9成以上、展開第四針接種計劃後，再放寬條件會較合適。



▼第五波疫情下不少安老院舍出現確診個案▼



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中大研究團隊從13間院舍招募了192名平均年齡為79歲的院友和48名平均年齡為55歲的員工，研究人員在今年7至8月期間抽取他們的血液樣本作「無病毒中和性抗體檢測套組」分析，以檢測體內抗體水平。超過30%抗體抑制值的樣本被定義為「陽性」，即血液樣本帶有可檢測水平以上的新冠病毒中和抗體。

而研究結果顯示，院友和員工對BA.4或BA.5的血清保護率分別為50%及85%，院友之中，完成三針疫苗達的血清保護水平比完成兩劑的高。郭健安今在電台解釋，研究發現長者接種疫苗後感染的粗死亡率，兩針為1000人之中5人，三針則為1000人中1名。

中大醫學院公共衞生及基層醫療學院助理教授郭健安。（資料圖片/盧翊銘攝）

憂BA.2.75再爆新一波 倡院友谷九成三劑接種率

郭健安表示，雖然現在本港流行病毒株仍然是BA.5，但英國、美國及亞洲等地均出現BA.2.75、BA.2.72.2，認為新病毒株或會隨0+3的放寬，市民去旅行時帶回本港社區。他表示，因本港18至65歲接種率較高，料大部份即時感染新病毒株，仍會只會是輕症，惟長者接種率仍有待提高。

他又說，英國75歲三針接種率雖然達92%，但新變種病毒株出現後，當地入院率仍大幅上升，現時雖無證據疫苗保護力不夠強，但各地均開始引入二價疫苗增加長者保護率，故認為本港放寬院舍防疫措施仍須謹慎考慮，「呢個位要保守些。」他建議，若政府可調配人手到安老院舍為員工及院友進行核酸檢測，並將院友三針接種率提高至9成以上，屆時再防寬院舍防疫措施會比較適合。

郭健安又預料，BA.2.75傳入本港會爆發新一波疫情，但目前疫情寒暑表是針對重症及死亡數字，相信即使感染數字大幅上升，但重症及死亡維持低水平，現時防疫政策仍然合適。他又說，研究指口服藥、抗體藥及瑞德西韋等，針對BA.2.75仍然大部份有效，惟BA.2.75.2則有較強抗藥性，故疫苗是否有效至關重要，而過去得知，疫苗在面對不同病毒株之，防重症及死亡情況仍然出色。