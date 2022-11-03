DSE｜考評局文憑試等級預測　僅8科準確度5成或以上　英文科最準

【考評局/文憑試/DSE】考評局早前公布2022文憑試，按學生校內各科成績預測學生文憑試表現的準確度。結果顯示，在全部31個科目（包括同一科目不同選修）中，只有8科準確度5成或以上，當中以學生英文科校內成績預測文憑試等級最準確，準確度達70.2%。



是次研究共有417所學校參加，提交約3.8萬名學校考生的考內評估分數。考評局根據學校提交數據，以及學校過往文憑試的成績，預測考生文憑試各科等級。考評局會向參與學校提供詳細報告，協助教師了解學生表現和優化校內評核。

研究結果顯示，核心科預測準確度相對高，除英文科外，中文科和數學核心部份準確度分別是56.2%和50%。至於選修科則以視覺藝術準確度最高，達62.3%，其餘選修科預測準確度介乎51.9%至33%。

考評局解釋，由於修讀人數和學校過去報考次數較少，以及歷年學校的文憑試成績波動較大的關係，整體預測成績的準確度較核心科目低，因而未能準確反映考生在文憑試的成績。

考評局表示會在2023年再次進行預測等級研究，探討提高預測準確度的機制，以提升校內評估的可信度和效能。