考評局推文憑試診斷回饋系統　二千條MC供考生答題　即時分析表現

教評局踏入45周年，今日（28日）舉行啟動禮，考評局評核科技及研究主管蕭偉樂表示，將於10月推出「文憑試診斷回饋系統」（Diagnostic Feedback System，DFS），教師可在系統上用約2,000題歷屆數理或商科的選擇題擬卷，學生作答後，系統會為學生能力進行分級，讓師生均可了解學生能力。



政務司司長陳國基致辭時讚揚，考評局去年安排確診者及密切接觸者都可以出席考試的措施，做好了「乘風破浪，盛載考生完成考試」的任務；又指認可的海外學校由一開始的100間增至300間，反映考評服務廣受世界各地認可。



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考評局評核科技及研究主管蕭偉樂表示，DFS可讓學生獲得即時回饋與表現分析，亦有助教師了解學生能力，並用數據跟進學生學習需要，從而提算學校評核水平，幫助學校實踐評核促進學習。

涵蓋數學、經濟、會計、物理、化學及生物科

DFS系統將於10月正式推出，將有數學、經濟、會計、物理、化學及生物六科合共約2,000多條歷屆試卷的選擇題讓學生作答。老師運用DSE試題庫建立試卷時，可依照內容、內容領域、知識領域及難度等標準擬卷。

學生交卷後系統即可分析表現，並以A、B、C、D四個級別進行分級，即對應大約5分、4分、3分及1至2分的DSE成績。（馬煒傑攝）

教師可查閱學生報告了解能力

而學生方面，交卷後系統即可分析表現，並以A、B、C、D四個級別進行分級，即對應大約5分、4分、3分及1至2分的DSE成績，讓考生可以了解自身的能力在甚麼水平。另外，當考生答錯問題時，系統會顯示該題目的相關知識，當考生重做題目時，亦可知道正在考核那一方面能力。

老師則可由系統中檢閱全班綜合報告，可看到全班表現分析，亦可透過系統題目分析了解到題目重點考核知識及答案，老師亦可查閱學生個別報告，方便老師了解個別學生能力。

參與系統全期費用5萬元

DFS系統將於10月配合擬題培訓推出，擬題培訓將針對數學、化學、物理及生物四個學科的實際需要，為老師提供網上課程及工作坊。而學校參與DFS服務及擬題培訓的全期費用為50,000元，將由成功參與日期起至2024年8月31日，名額為30間學校，蕭偉樂表示，如反應熱烈，則可能會再增加名額。

子弟校參與DSE計劃不早於2024年開始

考評局秘書長魏向東表示，考評局下月將推出DFS，讓學生可以做舊試題，從而提升學習及教學效率。而未來考評局亦會與時並進，跟上考評機構數碼化趨勢，例如朝智能化出題、AI改卷的方向進行研究。

魏向東又提到港人子弟學校參與DSE計劃將於不早於2024年開始，但目前仍未知有多少學校參與，亦不知能否在2024年開始。他強調當中要經過內地部門認可，再由香港部門評估課程是否跟隨香港。至於內地考生能否留在原校應考，及兩地評核準則，則要再作研究。

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考評局今日舉行45周年啟動禮，考評局展出過往歷屆考試的文物，政務司司長陳國基致辭時讚揚近年考評局在疫情下都做好安全措施，而去年更本着「一個都不能少」的精神，安排確診者及緊密接觸者都可以出席考試，做好了乘風破浪盛載考生完成考試的任務。另外，參與考評局考試的人數超過1,800萬人，而DSE為例，認可的海外學校由一開始的100間增至300間，反映考評服務廣受世界各地認可。