港大新收DSE16名42分以上明德學子　最佳五科達29.1分成全港之冠

香港大學今日（29日）舉行本科入學資訊日，港大收生及國際生交流事務總監嚴志堅表示，本年港大共收取16名最佳五科平均分數達42分或以上的「明德學子」，至於平均收生分數繼續保持全港之冠，最佳五科平均分數達29.12分，連續三年有輕微增長。



嚴志堅提到，今年港大「學校推薦直接錄取計劃」增加九個本科課程至39個，新加入的包括內外全科醫學士、中醫全科學士、工學學士（數據科學及工程）等熱門科目，他指校方有能力以考試外的方式考核學生，評估學生是否適合入學，「你見到好多歐美大學已經唔係淨睇一個考試成績，如果我哋仍然係固步自封咁淨係計住一個考試，我諗我哋跟唔上潮流。」



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港大今日舉行本科入學資訊日，港大收生及國際生交流事務總監嚴志堅表示，在2022入學年度，港大十個學院共頒授了16名「明德學子」，即他們在文憑試考獲的最佳五科平均分數達42分或以上，接近五科獲5**級（港大5**計8.5分）。嚴志堅指出今年優異成績的學生不入讀醫科、法律等俗稱「神科」的課程，數據分析以致文科等都有學生入讀，港大十個學院均有成績優異的同學獲頒授「明德學子」，反映學生在選擇課程上趨向多元化，符合校方培養跨學科人才的目標，並一改以往成績好的學生集中在某些科目的不理想情況。

醫科法律已非必讀「神科」 新生選擇多元化

收生成績方面，嚴志堅表示，港大的平均收生分數繼續保持全港之冠，亦連續三年有輕微增長。今年港大的最佳五科平均分數達29.12分，即透過聯招入讀港大的學生當中平均有一科獲5*級（計7分）及四科達第5級（計5.5分）或以上。

嚴志堅表示，今年優異成績的學生不入讀醫科、法律等俗稱「神科」，選擇課程上趨向多元化。（張浩維攝）

考核學生並非以考試成績決定

港大去年透過「學校推薦直接錄取計劃」獲推薦200位同學，最後錄取了82位學生，取錄人數為全港院校最多。嚴志堅指，今年港大在計劃下將增加九個本科課程至39個，新加入的包括內外全科醫學士、中醫全科學士、工學學士（數據科學及工程）等熱門科目。他表示經過一年的實行，校方發現有能力以考試以外的方法去考核學生，評估學生是否適合入學，故增加學科數目，指是跟上世界的軌道，「你見到好多歐美大學已經唔係淨睇一個考試成績，如果我哋仍然係固步自封咁淨係計住一個考試，我諗我哋跟唔上潮流。」

另外，為鼓勵多元才能發展，港大今年推出HKU Scholarships for non-Academic Talents，學生最高可獲得50萬元獎學金，以表揚他們在非學術方面的傑出成就。嚴志堅又提到，港大創科地標Tech Landmark將2024年中落成，而正在蒲飛路興建的新綜合校園，智能與可持續發展並重，預計首期工程於2023年底竣工，為學生提供更優質的教學環境和設施。

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另外，港大醫學院院長劉澤星及其他教職員亦會見傳媒，當中港大醫學院助理院長（新生遴選）孔繁毅提到，今年內外全科醫學士將納入「學校推薦直接錄取計劃」，預測分數中要是校方頭10%的學生，會再根據中學校長的推薦、學術以外的範疇中有沒有出眾的表現及面試表現去決定是否錄取。孔繁毅又提到，今年不論聯招與非聯招的面試都會以8分鐘的單對單及8分鐘的小組討論型式進行，是為了更了解學生與其他人的配合及交流，以更全面了解學生。

醫學院提醒學生讀醫初心盼留任公營系統

本港公營醫療人手嚴重不足，政府指會探討要求合資格醫護專業人員在公營醫療機構服務一定年期，以解決人手問題。劉澤星指，入學起已經常常提醒學生讀醫的初心，「要幫其他人，幫有病嘅人」。現時公營醫療系統有不少有需要的人等待協助，他希望學生畢業後可留在公營醫療當中協助他人。

港大臨床醫學學院新生入學副總監楊珮寧指出，學生面試時每一位都表示是想幫助別人，而當在公營系統中見到社會的不公平等後，就會希望可留在公營系統幫助社會上資源較少的人可以得到同樣水平的照顧。她認為，留在公營系統可更有助醫生發展，特別是可繼續與大學等機構進行科研等，有助豐富醫生的履歷。