DSE2022｜2名考生上訴覆核成功變狀元　狀元增至11人　近3年最多

【DSE / 文憑試 / 狀元】文憑試今年7月放榜時，考評局公布共有8名狀元，包括4名超級狀元，及後於8月公布成績覆核結果時再增1名超級狀元至9人。考評局今日（7日）公布，經上訴覆核後文憑試再添2名狀元，令文憑試狀元人數增至11人，是2019年以來最多狀元的一屆。



其中一名「遲來的狀元」是新界鄉議局元朗區中學考生俞東晴，於今年7月文憑試放榜時於4個核心科考獲5科5**以及地理、經濟2科5*。放榜後她就地理和經濟科提出成績覆核，其中地理科於8月考評局公布覆核成績時獲升級至5**，經濟科則不獲升級。她及後再就經濟科成績覆核上訴，終獲升級至5**。



▼2022年DSE中學文憑試狀元▼



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新界鄉議局元朗區中學俞東晴（左）文憑試放榜時考獲5科5**及2科5*，及後她先後申請覆核2科5*成績均成功升級5**，令她成為文憑試狀元。圖為文憑試放榜時她與學校校長袁廣業（右）合照。（新界鄉議局元朗區中學提供）

新界鄉議局元朗區中學指，該校2022年文憑試考生俞東晴，7月首次放榜時考獲中文、英文、數學、通識和生物科5**，以及地理、經濟科5*佳績。她於放榜後就地理和經濟科成績向考評局提出成績覆核，於8月公布覆核結果時地理科成功升級為5**。

校方表示，俞東晴自小立志成為律師，不僅在閒餘時間自發到高等法庭旁聽審訊，更曾在大律師事務所實習，親身了解法律機構的實際運作，以及律師、大律師及法官的工作細節，新學年入讀香港大學—倫敦大學學院（UCL）聯合雙學位法律課程，現時已遠赴英國升學。

▼俞東晴於各大傑出學生選舉中累獲殊榮▼



新界鄉議局元朗區中學俞東晴文憑試放榜時考獲5科5**及2科5*，及後她先後申請覆核2科5*成績均成功升級5**，令她成為文憑試狀元。她曾參與第六屆卓越學生領袖選舉，獲選為「首五名卓越學生領袖」之一。（新界鄉議局元朗區中學提供）

考評局8月17日公布DSE中學文憑試成績覆核結果時，拔萃男書院的梁嘉朗經覆核後再多一科獲5**，加上他在延伸數學亦取得8科5**，令他成為16星「超級狀元」，入讀中文大學「內外全科醫學士課程 - 環球醫學領袖培訓專修組別」學位。

文憑試今年7月放榜時，考評局公布共有8名狀元，包括4名超級狀元，及後於8月公布成績覆核結果時再增1名超級狀元至9人，連同新界鄉議局元朗區中學俞東晴即共有10名狀元。

何文田迦密中學超級狀元曾志鵬

何文田迦密中學超級狀元曾志鵬在今屆文憑試中報7科5**，他分別於中文、英文、數學、通識、會計，經濟，物理取得5**，成為今屆超級狀元之一。曾同學放榜當日表示對數學及金融有興趣，打算報讀中文大學計量金融及風險管理。

協恩中學超級狀元周愷彤

協恩超級狀元周愷彤（馬煒傑攝）

協恩中學考生周愷彤於文憑試中報考9科，最後取得8科5**，成為今屆超級狀元，她分別於中文、英文、數學、通識、M2、物理、生物及音樂取得5**，另外化學科則取得5*，她放榜當日表示有意留港發展，並入讀中大醫學院。

培正中學超級狀元焦采溢

培正中學超級狀元焦采溢在今屆文憑試中報考8科，最後取得8科5**，成為今屆四個超級狀元之一，她分別於中文、英文、數學、通識、M2、物理、生物及化學取得5**，她放榜當日表示有意留港發展，並入讀港大醫學院。

伊利沙伯中學超級狀元謝承瑧

伊利沙伯中學謝承瑧考獲7科及延伸數學考獲5**，成為今屆四名超級狀元之一。（何瑞芬攝）

伊利沙伯中學16星「超級狀元」謝承瑧於中、英、數學、通識、生物、化學、物理，以及數學M2均獲5**，他放榜當日表示希望入讀中大環球醫學。

英皇書院狀元甘仲軒

英皇書院學生甘仲軒在今屆文憑試報考7科並取得全部5**，包括中、英、數、通識、企業會計與財務概論（會計）、化學及經濟，他放榜當日表示對香港有歸屬感，認為香港仍然有其價值，有意升讀本地醫科留港發展，但未決定報讀哪間大學。

皇仁書院狀元麥顥邦

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2022年DSE，皇仁書院狀元（林澤鋒攝）

去年「斷纜」的皇仁書院今年再度誕生一名狀元。狀元麥顥邦於中、英、數學、通識、生物、化學、物理均獲5**，數學科延伸部分（M2）則獲5*。他放榜當日表示希望入讀中大環球醫學。

拔萃女書院狀元冼家朗

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拔萃女書院學生冼家朗在今屆中學文憑試報考8科成功取得14星。她在中、英、數、通識、化學、經濟和歷史均獲得5**，而數學延伸部份則獲得5。她放榜當日表示對人文學科深感興趣，打算入讀英國劍橋大學的Human, Social, and Political Sciences學科。

喇沙書院狀元張殷碩

2022DSE，喇沙書院狀元張殷碩（鄧宇詩攝）

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喇沙書院狀元張殷碩分別在中、英、數、通識、生物、化學、物理中取得5**。他放榜當日表示未來希望在港入讀醫科，但仍選未定哪間醫學院。