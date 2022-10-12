DSE考生注意！香港15間大專資訊日2022　網上預約及要求一文看清

新一年的Jupas(大學聯合招生辦法)已經由10月6號開始接受申請，為了讓同學能夠了解更多大專各科目的詳情和認識校園，各大專學院都會舉行不同的資訊日供同學參與，從而讓大家能找出最合適自己的學習環境和科目。今年有不少院校恢復實體資訊日，同學們終於能跳出網絡，於資訊日親身了解大學的生活。



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每年的10月至11月，各大學都會舉辦不同的校園資訊日，讓同學能透過不同課程講座，校園導賞團，校內社團表演等，全面地了解和感受大專校園的生活。資訊日之所以那麼重要，是因各學科會於資訊日披露最新的收生分數，同學們可了解各科目的最新要求和實際內容，從而就自己的能力，好好安排自己的讀書計劃，向目標科目進發。

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今年因疫情有所緩和，有不少大專學院都有舉辦實體的資訊日，而院校大都要求同學須於網上預先登記，和使用安心出行的「疫苗通行證」方可進入校園。有部分院校今年則依舊只舉辦網上資訊日，但則有線上即時分享和問答環節供同學詢問。為了能讓同學們對接下來各院校所舉行的資訊日更加清晰，從而安排好行程，《開罐》就為大家整合了各大專學院資訊日的資料和特別注意事項，同學們就要看看啦!

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2022各大專院校資訊日

1.香港中文大學2022資訊日

日期:10月15日（六）

時間: 0900 - 1800

地點: 中大校園

備註:需要與網上先行登記預約，進入校園需要使用安心出行

2.香港城市大學2022資訊日

日期:10月22日（六）

時間: 1000 - 1800

地點: 城大校園

備註:需於網上登記預約，同學可選擇參與網上資訊日或親身到訪校園，需於從又一城入口進入校園，並使用安心出行

3.香港浸會大學

日期:10月22日（六）

時間: 1100 - 1700

地點: 浸大校園

備註:需於網上登記預約，同學可選擇參與網上資訊日或親身到訪校園，進入校園需要使用安心出行

4.香港大學

日期:10月29日（六）

時間: 0900 - 1800

地點: 港大校園

備註:需於網上登記預約，同學須個別進行登記，進入校園需要使用安心出行

5.香港教育大學

日期:10月29日（六）

時間: 0900 - 1700

備註:資訊日沒有入場到訪，只會於線上進行，同學須先行於網上登記，首300位登記的同學會得到精美紀念品

6. 香港科技大學

日期:11月5日（六）

時間: 0930 - 1800

地點: 香港科技大學清水灣校園

備註:需於網上登記預約，進入校園需要使用安心出行

7.香港都會大學

日期:11月5日（六）

時間: 1200 -1700

地點: 賽馬會校園 （忠孝街81號）、賽馬會健康護理學院 （常盛街1號）

備註:需於網上登記預約，首100名登記者有機會獲得電子咖啡劵一張，進入校園需要使用安心出行

8.職業訓練局—香港高等教育科技學院

日期:11月11日（五）至12日（六）

時間: 1130 - 1700

備註:資訊日將會於網上進行，若要到訪校園則需要團體/學校申請

9. 東華學院

日期:11月12日（六）

時間: 1000 - 1730

地點: 京士柏校舍及旺角校舍(有免費穿梭巴士往返校園)

備註:同學可先於網上登記預留座位或walk-in皆可

10.11.嶺南大學、伍倫貢學院

日期:11月12日（六）

備註:詳情將持續更新

12.明愛專上學院

日期:11月18日（五）至19日（六）

備註:詳情將持續更新

13.14. 珠海學院、香港恒生大學

日期:11月19日（六）

備註:詳情將持續更新

15.香港樹仁大學

日期:11月26日（六）

備註:詳情將持續更新

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