DSE｜VTC提早明年3月底發出有條件取錄　派4000萬獎學金

職業訓練局VTC將於2023/24學年開辦約140個課程，提供約1.3萬學額，今年更提早於文憑試開考前，約3月底發放有條件取錄通知。VTC今年再擲4,000萬元奬學金，料有3,000學生受惠，文憑試DSE最佳五科成績總和達25分或以上，獲得獎學金等同四年學費。



本周四起開始報名 各課程入讀門檻不同

VTC今日公布，課程由11月10日（本周四）起至明年2月28日接受學生報名，於2月28日或之前報名的學生，將有機會於明年3月底前獲有條件取錄通知。

一般而言，香港高等教育科技學院THEi的學士學位課程的入學條件為「3322」；高級文憑課程為包括中英文在內5科達2級；基礎課程文憑、職專文憑課程以及文憑課程則為完成中六。VTC 高級助理執行幹事郭展幹指，相關安排有助學生減低學生的不安感，盡力應付文憑試。

郭展幹表示，今年與去年的學額相約，140個課程中，因政府大力推行STEAM ，健康及生命科學、設計、電機工程、軟件開發等課程比較受學生歡迎。(鄧宇詩攝)

THEi開辦多個學士學位課程，獲政府納入「指定專業/界別課程資助計劃」（SSSDP) 課程，入讀學生可獲44,950或78,280元學費資助。郭展幹表示，今年與去年的學額相約，140個課程中，因政府大力推行STEAM ，健康及生命科學、設計、電機工程、軟件開發等課程比較受學生歡迎，現時市場對以上方面人才需求亦較大。

DSE五科達25分或以上獲獎學金 等同4年學費全免

各學院亦設多種獎學金，例如入讀THEi應屆文憑試DSE考生最佳五科成績總和達25分或以上；或應屆國際文憑課程（IB）考試成績達35分或以上，可獲相等於連續4年全額學費的獎學金。就讀 THEi 學士學位課程的學生於學年末成績平均積點 (CGPA) 達3.80 或以上亦可獲得40,000元獎學金。

人工智能及手機軟件開發高級文憑畢業生陳旻謙Adrian的畢業研習專題，為與同學合作設計的應用程式「Streaming Hub」。(鄧宇詩攝)

VTC未來兩個周末辦資訊日

人工智能及手機軟件開發高級文憑畢業生陳旻謙Adrian的畢業研習專題，是與同學合作設計應用程式「Streaming Hub」， 以人工智能科技解決現時直播 App 的問題。團隊憑着應用程式，參加了 10 多個創科比賽，Adrian正考慮與朋友成立初創公司，更獲得科學園的10 萬元種籽基金。

VTC院校成員香港專業教育學院（IVE）、香港知專設計學院（HKDI）、國際廚藝學院（ICI）及香港高等教育科技學院（THEi高科院），將於11月11至12日及18至19日舉辦資訊日，除了親身到校參觀外，同學及家長亦可於網上參與VTC升學、學科及課程講座。