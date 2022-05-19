職訓局IVE微軟開發iShare電腦捐配平台　直接交收減工序及時間

疫情持續數年，網上學習漸漸成為新常態，但基層學生卻可能因經濟問題而難以負擔所需的電腦設備。職業訓練局（VTC）專業教育學院（IVE）雲端系統及數據中心管理高級文憑課程師生與Microsoft（微軟）合作，開發iShare網上電腦捐贈平台，將捐贈者與受惠學生配對，雙方可以直接交收，減省工序及時間，提升效率，鼓勵市民捐助電腦或配件，幫助有需要的學生。



雙方直接交收 免收集、核對再運送

iShare利用Microsoft Azure雲端運算服務開發網上，IVE李惠利分校資訊科技系高級講師黃俊彥解釋，一般慈善機構電腦募捐及再轉贈的流程，是先收集電腦再轉贈予有需要的人士，過程中需要大量人手去收集、核對資料和運送器材，又需要大量存放空間，而iShare則以網上配對形式，提供平台將捐贈者與受惠學生配對，雙方可以直接交收，減省工序，提升效率，以鼓勵市民向有需要的學生捐出不再使用的電腦及配件。

AI分析學生需要 定捐贈緊急次序

帶領學生團隊的IVE李惠利分校資訊科技系助理講師張偉傑表示，申請捐配的學生需遞交個人簡介，並講述所需的電腦器材及申請器材的原因等，平台上的AI會分析申請學生的答案，並確定學生對電腦的需要。

負責平台網站開發的IVE雲端系統及數據中心管理高級文憑二年級生蘇家進補充指，系統的AI可以根據學生和捐贈者的居住或工作地區和器材供求等不同因素配對，亦可透過文字情感分析捐贈的緊急次序，例如AI分析該學生較窮困可獲更高分，而捐贈者則透過分數高低，決定捐贈對象，而學生所提供的個人資料是不會被捐贈者看到。

IVE資訊科技學科學生負責維修

當系統完成配對後，系統通知雙方自行安排在地鐵站等公眾場所進行交收。而IVE資訊科技學科的學生亦會負責維修透過平台捐贈的電腦裝備，包括檢查故障、維護及更新裝備，盡量使捐出的電腦及配件能正常操作。

獲捐贈電子設備的學生則需要攢寫一封簡單感情信，Microsoft企業方案部首席銷售主任郭家強希望可培育學生懂得感恩的觀念，「細路仔收到樣嘢應該講聲多謝」，同時將捐贈者與受眾距離拉近，累積個正面訊息，為社會帶來一點正能量。

平台系統早前已順利進行測試，已展開與非牟利機構的協商，反應正面，已經有機構落實使用平台；另外，系統的程式現已設為開源碼程式，希望讓世界各地有需要的機構免費使用，同時用作技術支援，全世界都可以共同繼續研發，對程式碼進行修改，以研發更好的捐配平台。