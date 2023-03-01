內地升學｜內地高等院校開始接受DSE考生報名　清華、北大有份

【內地升學 / DSE 2023 /文憑試】教育局表示，內地高校招收香港中學文憑考試學生計劃由即日（3月1日）起接受報名涵蓋132間內地高等院校，包括北京大學、清華大學等。有意報讀文憑試考生毋須參加內地聯招考試，可透過中國教育交流（香港）中心報名。



132所內地高等院校將依據香港中學文憑考試成績，擇優錄取參加2023年文憑試的香港學生，免卻同學參與內地聯招試的需要。（資料圖片）

文憑試考生若有意報讀內地高等院校，可透過網上於3月1日至31日期間，登入內地聯招辦的香港文憑試招生報名網頁（eea.gd.gov.cn），在「報名報考」選項欄選擇「香港文憑試招生」一項，填寫申請表及上傳香港身份證掃描副本、有效《港澳居民來往內地通行證》或《港澳居民居住證》掃描副本，以及數碼證件相片。

申請者可於4月10日前登入報名系統查閱報名資格審核結果，若須提供補充資料，可於4月23日前登入系統查閱最新審核結果。所有通過報名資格審核的申請人須於4月30日前按系統指示繳交費用並完成報名確認程序，屆時會獲發考生編號。申請人必須在報名期內完成報名確認程序才可進入錄取階段。

另外，申請人可於3月1日至6月14日期間，登入報名系統上載「學生學習概覽」，而學校亦可在5月15日至6月14日期間上載「校長推薦計劃」的相關資料。

清華大學是其中一間參與2023/24 學年內地高校招收香港中學文憑考試學生計劃的院校。（資料圖片）

根據2023／24學年的招生程序，各院校可根據考生報考資料安排面試或術科考試，申請人需留意院校的安排及通知，院校將於文憑試成績放榜後公布錄取名單，並根據招生情況進行網上補錄或剩餘名額遴選，有關錄取安排及入學通知的詳情，將於稍後公布。

此外，前往指定內地院校修讀學士學位課程的合資格香港學生，可申請內地大學升學資助計劃下的經入息審查資助或免入息審查資助，2023／24學年資助計劃的申請詳情，將於今年年中公布。