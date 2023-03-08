DSE｜考評局要求考生須戴口罩　確診要去指定試場　恢復英文口試

DSE文憑試開考在即，考評局宣布，因應疫情而停辦三年的英國語文科口試，將於3月21日至30日恢復舉行。考評局又指，雖然政府已取消各項社交距離措施，但考評局仍會於試場採取預防感染的措施，包括量體溫、戴口罩、填寫「考生健康申報表」等，以保障考生與考務人員的健康。



2022年DSE考試情況：



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今屆DSE文憑試將於4月21日開考，而英文科口試會率先舉行，並定於3月21日至30日。考評局指，雖然政府已取消各項社交距離措施，但指DSE對考生的升學及就業前途十分重要，故仍會於試場採取預防感染措施，包括量體溫、戴口罩、填寫「考生健康申報表」等，以保障考生與考務人員的健康。

政府已取消口罩令及隔離令，不過，根據

考口試全程要戴口罩 考評局：發言要提高聲量

考評局指，DSE英國語文科口試，會調整考試室座位安排，考生座位之間相隔約一米的距離，考生亦需在整個口試期間戴上口罩。考評局提醒，考生在發言時應盡量提高聲量，確保口試主考員和其他考生能聽到其發言，以及口試錄影系統能清楚收音。

考評局貼士：



考試時除罩視作違規 飲水要在試場外

考評局亦指，考生在考試期間必須正確地戴上自備外科口罩，不可除下口罩，否則將被視作違規。在筆試點名及核實考生身份時，監考員不可要求考生除下外科口罩。

持續咳嗽、發燒可被要求到試場內其他預留的座位

考評局又指，考生若頻密打噴嚏、持續咳嗽、出現呼吸道感染徵狀或發燒（但其快速抗原測試結果為陰性），試場主任可安排他們坐在試場內其他預留的座位或前往其他考室繼續考試，以免影響其他考生。

2023年DSE考生健康申報表。

因病缺席可申請成績評估 最高評分為第5級

如考生因生病或特殊情況缺席考試，可向考評局申請成績評估。若考生於是次文憑試已應考有關科目至少一卷筆試，可向考評局提交證明文件申請成績評估。考評局會考慮根據該考生於是次文憑試已應考之同一科目的部分／卷別的表現，來評估其科目成績。有關安排適用於學校考生及自修生。

若考生缺席整個科目考試，學校考生可經學校向考評局申請「科目評審成績」。按照2020 年至 2022 年香港中學文憑考試的做法，公開考試委員會已通過因生病或因應冠狀病毒病疫情所引致的特殊情況而缺席考試的學校考生，其 2023 年香港中學文憑考試科目評審成績最高可達第 5 級。