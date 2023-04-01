DSE2023｜英文科攻略！DSE狀元譚樂敏教閱讀、寫作、聆聽應試技巧

文憑試（DSE）筆試4月20日開考，考生第一科要先面對英文科，到底應考英文卷一至卷三有何技巧？「01教育」今次請來文憑試7科5**狀元英文科導師譚樂敏（Melody）分享應試閱讀、寫作、聆聽及綜合能力三份英文卷的答題攻略。她同時提醒考試前可準備一張寫滿溫習重點的筆記，方便考試當日快速回顧所有內容。



卷一（閱讀）：先看題目才讀文章

英文卷一閱讀佔全科20%，設有多種題型，較著重考生的答題技巧。Melody表示，以閱讀理解為例，不少考生習慣先閱讀文章再看題目答題，認為這種做法會令答題慢。她建議考生調換次序，即先快速看題目，了解題目涉及的重點，再閱讀篇章，以便較容易找到答案。另外，作答時應先完成選擇題、判斷題、短答題等，節省時間用作應付長題目，提升答題效率。

她同時指出，考生經常混淆判斷題的「False」（錯誤）及「Not Given」（沒有提供），兩者，提醒考生多加留意原文和題目的陳述句是否可同時並存；若兩者沒有衝突，答案就是「Not Given」。另外，作答短答題時應直接引用原文資料，因為以特別的字眼改寫文章內容會更易失分。

卷二（寫作）：「RICE」口訣設立議論文寫作框架

Melody形容佔全科25%的卷二寫作是英文能力較弱考生的「死亡之卷」，不少考生因想發揮創意而在Part B揀選寫短篇故事，令文章容易離題，認為議論文是較穩妥的選擇。她解釋，議論文考生行文邏輯清晰就可獲得高分，答題前可先花少量時間設立寫作框架，例如以社會現象作文章開首，然後詳細解釋題目、列出不同論點，最後總結全文立場。

她強調，每個論點都需以主題句開頭，概括段落內容，然後按「RICE」口訣拓展論點，先說明論點的起因（R：Reason），提出論點所帶來的影響（I：Impact），再將論點與其他觀點比較（C：Comparison），或舉例（E：Example）支持論點，以確保論點具說服力。另外，寫作時不應盲目加插太深奧的詞彙，反而建議考生使用常見字詞即可。

卷三（聆聽及綜合能力）：撕下資料庫（data file）方便答題

卷三聆聽及綜合能力是佔分比重最高的試卷，多達30%，當中分為聆聽和綜合寫作兩部份。Melody認為，考生應盡量把握聆聽的預備時間，標示所有題目和資料的專有名詞、例如地名、人名、數字等，也需注意填充題應填寫的詞類，例如形容詞須放在名詞前面。

至於綜合部分，主要考核書信、建議書、報告等文章體裁。Melody舉例，若考生知道收件人姓名信件應以「Yours sincerely」作結，否則應用「Yours faithfully」。此外，為防填漏文章所需資料，考生可先從data file尋找所有內容重點，才開始寫作，需要時也可撕下data file方便翻閱找資料。

切忌與人比較 準備一張方便回顧溫習重點的筆記

譚樂敏（Melody）提醒考生切忌與人比較，試前可準備一張寫滿溫習重點的筆記，方便考試當日快速回顧所有內容。（蘇煒然攝）

Melody特別提醒考生除了應試技巧，也需要留意不同考試注意事項。例如考生於開考前可先模擬考試當日情況前往試場實地視察和熟悉環境，避免考試當日遲到，有助減低應試當日的緊張感，同時緊記不要通宵溫習，每日至少睡7至8小時，才能確保自己有足夠精神應試。

此外，現時很多學生都會在社交平台設立「Studygram」，記錄個人溫習進度和筆記，但Melody提醒考生，若看到他人相關帖文後切忌有比較之心，反而應檢討自己的溫習策略是否不當，試前亦可準備一張寫滿溫習重點的筆記，方便考試前快速回顧所有內容。