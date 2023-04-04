DSE｜狀元譚樂敏成教育YouTuber　短片鼓勵包尾學生重拾學習熱誠

近年很多補習導師紛紛加入YouTuber行列，通過提供額外的網上教學，讓學生獲取更多學習資源。7科5**狀元英文科導師譚樂敏（Melody）接受「01教育」訪問時提到，自己在中小學階段曾痛下苦功學好英文，升上大學後開設YouTube頻道分享英文讀書心得，及後更推出線上補習課程。雖然YouTube的教學成效顯著，但亦有營運困難，包括需要構思吸引人的片頭、難以詳盡講解應試技巧及影片題材經常重複等。



譚樂敏（Melody）是2015年DSE的7科5**狀元，求學路上幾經波折，才獲得優秀成績，升上大學後開設YouTube頻道分享英文讀書心得，及後更推出線上補習課程。（蘇煒然攝）

由小學堅持週末到圖書館看英文書 到中學凌晨5時起床背英文詞彙

譚樂敏是2015年DSE的7科5**狀元，求學路上幾經波折，才獲得如此優秀的成績。她表示，因小學的英文課是由外籍老師教授，頭三個月跟不上課堂進度，導致要見家長，父母知道後決心每逢週末都帶她到圖書館看英文書，升上小三後鼓勵她參加英文朗誦比賽，訓練說英文的膽量，後來更於中三至中五期間每天凌晨5時起床背誦英文詞彙，最終憑着堅毅的意志在DSE奪得7科5**，成為港島南區港大同學會書院首位狀元。

譚樂敏指，考獲佳績後一直收到學生和家長對學習英文的提問，提升英文水平對將來升學和工作也有莫大好處，升上大學後便開設YouTube頻道分享英文讀書心得，及後更推出線上補習課程，預先錄製課程影片，學生可以隨時暫停或重複觀看，配合他們的學習進度。即使她於大學畢業後擔任全職投資銀行分析師，仍同時兼顧YouTube頻道及補習服務。

她坦言，全職的工作量大，卻無阻她繼續經營YouTube頻道，因一直以來都很享受教育學生，會善用週末進行拍攝，剪輯部分交由自由工作者（Freelancer）負責。儘管她曾考慮全職投入教育工作，但暫時仍想從事與大學所修讀科系相關的專業，加上投行工作能夠擴闊視野，未來或會在YouTube上分享所見所聞。

YouTube教學影片分為學術性及趣味性 Band 3學生由全級包尾升至中上游

譚樂敏的YouTube教學影片分為學術性及趣味性兩類，觀眾獲得實用的應試攻略之餘，又能以有趣的方式學習常用英語。她提到，學術性影片主要是講解寫作拓展思維、說話思維框架、應試注意事項等考試技巧；比較下，趣味性影片則以輕鬆互動方式教授常用英語，包括「英文email不能再犯的錯誤」及「10個外國人不會用的英文」等，受眾較廣泛。

她補充，曾有成績一般的學生在看過影片後重拾學習熱誠，發送長文以示感謝，英文科成績更由全級包尾躍升至中上游。另外，影片留言大多為正面，觀看次數節節上升，反映YouTube的教學成效顯著。

影片難以詳盡講解應試技巧 分卷教學助學生針對弱點

即使YouTube上的教學成效理想，也容易遇上經營困難。譚樂敏認為，影片的首5分鐘要引起觀眾興趣，使他們繼續觀賞，需以誇張的內容吸引觀眾眼球，且影片發布篇幅有限，難以詳盡講解應試技巧，反而補習課程能由淺入深解析各種題型，有助學生逐步掌握答題技巧。若想再次分享所拍過的影片題材，便需以其他表達方式傳遞訊息，也會確保自己沒有打錯字幕和發音不準，避免成為學生的壞榜樣。

她續稱，YouTube和補習課程的唯一共通點是以根據不同試卷進行教學，讓學生自行選擇合適的學習素材，着重改善自己的弱點。她亦估計，大約有八成學生經YouTube及Instagram認識自己，然後才報讀補習課程。