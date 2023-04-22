DSE2023｜英文聆聽卷少MC、多文字題　老師：挑戰性較往年大

中學文憑試主科筆試第二日，今日考核英文科聆聽及綜合能力卷，考題主要關於網絡紅人、網絡電視台。考生認為試卷有難度，擔心有機會不合格。有老師認為，整體卷三程度較往年有挑戰性，甲部必答部分，聆聽聲帶語速雖正常，但第四部分重點內容密集出現，部分考生未必及時跟上，「一唔留神就會跟甩。」她續指，甲部選擇題較往年少，反而文字作答題較多，部分考生答題有漏空。



英文科卷三設兩個部分，甲部聆聽為必答部分，乙部選答的綜合能力部分，乙部則設有較淺的B1或較深的B2部分，供考生二選一作答，選答B1最高可獲第4級。考卷甲部主題與網絡紅人「YouTuber」有關，乙部則代入為網上電視台員工身分，製作串流影片節目，題目要求考生撰寫電郵、公開信以及較少見的影片稿等。

考生黃同學認為，甲部設有多條長題目，不容易作答，錄音帶速度不算太快，但個人認為很難跟上內容，預期有機會不合格，「希望另外幾份卷可以拉到分。」

甲部MC題減少、多文字作答 部分考生漏空

考生李同學和周同學亦認同卷三有難度，錄音帶的語速正常，但部分用詞深奧，「完全聽唔明隻字係咩。」兩人表示，甲部第一或第四部分較難，亦設有多條長題目，不容易應對，期望可取得第三級。

廠商會中學英文科主任彭小靜指，今年卷三整體聆聽聲帶速度正常，唯獨在甲部的第四部分，重點內容出現較為密集，「（聽）呢度會有啲吃力，一唔留神就會跟甩，一跟甩，後面啲point就會無哂。」她指，甲部多項選擇題則較往年少，反而文字作答題目較多，特別第四部份的題目，作答要詳細才能得分，例如第41和42題，「我自己做都覺得幾煩。」她在試場監考時，留意到考生在必答的第二和第三部分，答題出現漏空情況。

她認為，試卷以網絡紅人為題，貼近潮流，考生熟悉題材，「係除咗task 2提到以波子做玩具，就未必係佢哋年代。」

乙部代入做網台員工 寫影片文字稿

彭老師表示，乙部B1三個部分，設填充題、撰寫投訴信和寫食譜。她指，考生不難在閱讀材料(Data file)找到，難度與去年相若。而B2部分，寫作體裁包括公告、電郵和較少見的影片稿等。彭老師指，考核寫影片稿（video script），或令同學感擔心，但其實體裁與「其實Video script同Speech（演講辭）個格式差唔多，同學仔喺呢方面就要識變通。」