DSE｜開考首日　有IG帳戶疑上傳試卷電腦條碼相　涉兩名考生

今屆中學文憑試（DSE）筆試於周五（21日）開考，首日已發現再有考生上傳考試電腦條碼照片！社交平台Instagram一個帳戶周五上傳DSE考試條碼照片，懷疑涉及至少兩名應屆考生，照片清楚顯示其考試編號，其中一張更印有姓張（音譯）考生全名，照片寫上「準備玩完」的字句。有關考生或違反考評局規定，其科目成績有機會被降級。考評局回覆《香港01》查詢指，會跟進有關個案。



有Instagram帳戶周五上傳兩張懷疑是應屆考生在考場拍攝的照片，除文具外，可清楚見到代表考生身份的電腦條碼，其中一張顯示是考英文科卷一閱讀卷，考生姓張（音譯），照片上寫有「準備玩完」的字句；另一張照片，有人用文具遮檔部份條碼，亦隱去名字，但仍能清楚看到其考試編號，相片顯示是早上7時52分、即開考前上傳。

有Instagram帳戶上傳懷疑2021年考生在考場拍攝的電腦條碼紙照片。（Instagram圖片）

該帳戶周五晚上再上傳一張有考試電腦條碼的照片，但懷疑是2021年考生所拍攝，照片上可清楚看見其考試編號、電腦條碼、考場編號及座位編號等，其應考科目是英文科卷三聆聽卷。照片寫有「Retake左（咗）3年，應承自己今次係最後一次機會」的字句。

翻查資料，2022年DSE，考評局共發現8宗涉及在考場拍照及上傳條碼紙到網上的個案，其中5宗個案被降級，有3宗個案需要扣分。另外，去年有122宗個案涉及違反手提電話守則，較前年76人增加6成。

考評局回覆查詢指，會跟進有關個案。局方指，《考生手冊》列明，考生不可在試場內攝影，亦不可拍攝電腦條碼貼紙，或將剩餘的電腦條碼貼紙帶離試場，否則會被扣分。考生如公開展示電腦條碼貼紙，其科目成績會被降級。

▼4月21日 DSE中學文憑試開考▼



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