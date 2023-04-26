DSE ｜最後一屆中文聆聽綜合卷開考　考生指淺易　對取消感可惜

最後一屆文憑試中文聆聽及綜合能力卷今日開考，有考生認為，今次試卷程度較平日操練的模擬試卷容易，對於下學年不設卷三感可惜，「啲人冇得用嚟拉分。」

有中文科老師指，錄音聲帶語速正常，答題重點易掌握，相信學生不難應付；乙部要求考生就山區義工或潛水活動作出論證，惟考生過去三年或沒有機會參與體驗，撰文時有機會因不夠深入難取得高分。



中學文憑試今日（26日）考中文卷三聆聽及綜合能力試卷。（馬煒傑攝）

聆聽及綜合能力卷設有甲、乙兩部分，甲部以舉行中學運動會作背景，圍繞師生對賽果成敗的討論；乙部則要求考生以青年委員會學生代表的身份，就「尋找快樂 關心世界」為主題撰寫文章，其中要向高中學生推介「跨越疆界扶貧之旅」或「上山下海環保健行」的暑期體驗計劃，再加以論證。

廠商會中學中文科主任何嘉泳認為，今年錄音帶的語速正常，每題答案在聲帶出現時，都有適量的過渡，方便考生摘錄。她指，其中一條題型較難，要求考生分析各人的說話特點，錄音內容的結尾，亦能突出各講者的說話特點，考生只要細心聆聽，不難作答。

簡慧貞（圖左起）及何嘉泳認為甲部學生應不難應付。（馬煒傑攝）

疫下缺課外活動體驗 部分題目難深入闡述作答

乙部須按聆聽資料及閱讀材料撰文，考核考生整合托展及見解論證的能力。該校另一位中文科主任簡慧貞指，錄音中已直白指出正確答案，考生細心聆聽不會選錯資料。至於「見解論證」的部分，她認為，考生或較難應付，例如其中要求推介「跨越疆界扶貧之旅」，惟今屆考生過去三年受疫情影響，參與義工活動機會不多，更不用說遠赴異地的義工活動相信絕大部分考生缺乏相關經驗，平日需要對生活有觀察，才能輕易加以闡述，否則或未能寫得深入，難以取得高分。

下屆文憑試不再設有卷三，何嘉泳指出，不少中下游的學校的學生，都以這份試卷來拉升成績，對他們而言會較為吃虧。簡慧貞則指，預計下年卷二會多要求考生撰寫實用文，考生要多鍛練分配時間會，以精簡方式表達足夠論點，才有足夠時間應付長文。

考生稱錄音聲帶速度不快 程度易過模擬卷

考生譚同學表示，對卷三「好有信心」，錄音語速正常及清晰，試卷錄音中有明顯提示，掌握答題重點。乙部綜合資料部分，他則選擇撰寫有關扶貧之旅，舉例可到廣西、四川等地做義工，容易發揮。

王同學表示，由於收音機未能正常運作，須到特別室應考。她表示，當下感到十擔心，「好驚扣分囉，降級果啲」，幸好監考員指毋須扣分，感到很幸運。她認為，今年錄音的語速不快，「跟得上，我覺得易過平時做果啲模擬試卷。」甘同學則認為，卷三並不困難，預期可考獲第四級甚至五級成績。她認為，卷三有助「拉分」，對於下年取消該卷感到可惜，「啲人冇得用嚟拉分。」